- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:1
18' ГолРаве Йорик
24' Желтая карточкаДжака Таулант
51' Желтая карточкаФрай Микаэль
1:1
54' ГолЭльюнусси Мохамед
73' Желтая карточкаРиверос Блас
74' Красная карточкаАссале Рожер
90' Желтая карточкаАканджи Мануэль
|
18'
0:1
24'
51'
54'
1:1
54'
73'
74'
90'
Состав команд
17
Сухи
Марек
39
Калла
Давиде
88
Думбия
Сейду
18
Мвого
Ивон
43
Мбабу
Кевин
21
Роша
Ален
39
Йосс
Свен
10
Раве
Йорик
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 26 Хег Даниэль Защитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 28 Закария Денис Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 9 Герндт Александр Нападающий
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 02.04.2017 Янг Бойз 3:2 Вадуц С
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 01.09.2013 Базель 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 29.05.2013 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 10.03.2013 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 03.11.2012 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2012 Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига
- 23.05.2012 Базель 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 16.02.2012 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|27
|22
|4
|1
|69 - 21
|70
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|8
|4
|60 - 38
|53
|3.
|Сьон
|27
|13
|3
|11
|50 - 44
|42
|4.
|Люцерн
|27
|11
|7
|9
|50 - 46
|40
|5.
|Лугано
|27
|9
|7
|11
|38 - 50
|34
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|7.
|Лозанна
|27
|7
|6
|14
|44 - 49
|27
|8.
|Грасcхоппер
|27
|7
|6
|14
|33 - 45
|27
|9.
|Тун
|27
|6
|9
|12
|41 - 53
|27
|10.
|Вадуц
|27
|5
|7
|15
|33 - 61
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аканджи Мануэль получает желтую карточку.
84'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его
77'
Базель производит замену. Калла Давиде уходит, и Франссон Александер заменяет его
74'
УДАЛЕНИЕ! Ассале Рожер получил жёлтую карточку и покинул поле.
73'
Риверос Блас получает желтую карточку.
66'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
54'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Лекьякс Ян заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
51'
Фрай Микаэль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Базель производит замену. Траоре Адама IV уходит, и Риверос Блас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Янг Бойз производит замену. Оаро Гийом уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
24'
Джака Таулант получает желтую карточку.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация