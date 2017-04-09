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Стадион:
Базель
1:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
18' Гол
Раве Йорик
24' Желтая карточка
Джака Таулант
51' Желтая карточка
Фрай Микаэль
1:1
54' Гол
Эльюнусси Мохамед
73' Желтая карточка
Риверос Блас
74' Красная карточка
Ассале Рожер
90' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Аканджи Мануэль получает желтую карточку.
84'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его
77'
Базель производит замену. Калла Давиде уходит, и Франссон Александер заменяет его
74'
УДАЛЕНИЕ! Ассале Рожер получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
73'
Риверос Блас получает желтую карточку.

66'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
54'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Лекьякс Ян заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
Желтая карточка
51'
Фрай Микаэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Базель производит замену. Траоре Адама IV уходит, и Риверос Блас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Янг Бойз производит замену. Оаро Гийом уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
Желтая карточка
24'
Джака Таулант получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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