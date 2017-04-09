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Стадион: Корнаредо
1:0
17' ПенальтиАлиоски Эгзиян
2:0
19' ГолАлиоски Эгзиян
24' Желтая карточкаТаравель Жереми
3:0
25' ПенальтиАлиоски Эгзиян
29' Желтая карточкаКонате Мусса
3:1
34' ГолКонате Мусса
3:2
39' ГолКонстант Кевин
4:2
49' ГолСадику Армандо
57' Желтая карточкаМариани Давид
|
17'
1:0
19'
2:0
24'
25'
3:0
29'
34'
3:1
39'
3:2
49'
4:2
57'
Состав команд
23
Сальви
Мирко
13
Джюмарт
Эрай
66
Адао
Жоаким
13
Аколо
Чадрак
14
Конате
Мусса
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 13 Джюмарт Эрай Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 20 Мариани Давид Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Руссо Франческо Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 4 Падалино Марко Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор
- 19 Рей Антуан
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 87 Таравель Жереми Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 5 Салатич Веролюб Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 11 Констант Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 22 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 27 Моргадо Бруно
- 21 Фредерико да Коста
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
Сьон (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун С
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано Суперлига
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон Суперлига
- 23.04.2016 Сьон 3:1 Лугано Суперлига
- 03.04.2016 Лугано 0:6 Сьон Суперлига
- 01.11.2015 Лугано 3:0 Сьон Суперлига
- 13.09.2015 Сьон 3:0 Лугано Суперлига
- 21.11.2010 Лугано 2:3 Сьон Кубок
- 23.01.2010 Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|27
|22
|4
|1
|69 - 21
|70
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|8
|4
|60 - 38
|53
|3.
|Сьон
|27
|13
|3
|11
|50 - 44
|42
|4.
|Люцерн
|27
|11
|7
|9
|50 - 46
|40
|5.
|Лугано
|27
|9
|7
|11
|38 - 50
|34
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|7.
|Лозанна
|27
|7
|6
|14
|44 - 49
|27
|8.
|Грасcхоппер
|27
|7
|6
|14
|33 - 45
|27
|9.
|Тун
|27
|6
|9
|12
|41 - 53
|27
|10.
|Вадуц
|27
|5
|7
|15
|33 - 61
|22
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лугано производит замену. Алиоски Эгзиян уходит, и Падалино Марко заменяет его
77'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Итаперуна Лео заменяет его
72'
Лугано производит замену. Садику Армандо уходит, и Карлиньос Жуниор заменяет его
69'
Сьон производит замену. Зверотич Элсад уходит, и Frederico Da Costa заменяет его
57'
Мариани Давид получает желтую карточку.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
46'
Сьон производит замену. Карлен Грегори уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
46'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Рей Антуан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Констант Кевин.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Конате Мусса.
29'
Конате Мусса получает желтую карточку.
25'
Г О О О О О Л - Алиоски Эгзиян из команды Лугано забивает пенальти
24'
Таравель Жереми получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алиоски Эгзиян.
17'
Г О О О О О Л - Алиоски Эгзиян из команды Лугано забивает пенальти
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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