  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Лугано
4:2
Конец матча
Сьон
0'
1:0
17' Пенальти
Алиоски Эгзиян
2:0
19' Гол
Алиоски Эгзиян
24' Желтая карточка
Таравель Жереми
3:0
25' Пенальти
Алиоски Эгзиян
29' Желтая карточка
Конате Мусса
3:1
34' Гол
Конате Мусса
3:2
39' Гол
Констант Кевин
4:2
49' Гол
Садику Армандо
57' Желтая карточка
Мариани Давид
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лугано производит замену. Алиоски Эгзиян уходит, и Падалино Марко заменяет его
77'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Итаперуна Лео заменяет его
72'
Лугано производит замену. Садику Армандо уходит, и Карлиньос Жуниор заменяет его
69'
Сьон производит замену. Зверотич Элсад уходит, и Frederico Da Costa заменяет его
Желтая карточка
57'
Мариани Давид получает желтую карточку.

Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
46'
Сьон производит замену. Карлен Грегори уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
46'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Рей Антуан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Констант Кевин.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Конате Мусса.
Желтая карточка
29'
Конате Мусса получает желтую карточку.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Алиоски Эгзиян из команды Лугано забивает пенальти
Желтая карточка
24'
Таравель Жереми получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алиоски Эгзиян.
Описание гола
17'
Г О О О О О Л - Алиоски Эгзиян из команды Лугано забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация