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Тосно
 
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Зенит-2
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Зенит-2, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Зенит-2
Тосно
75.4% (49)
Ничья:
16.9% (11)
Зенит-2
7.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
27.7% (18)
Тосно:
24.6% (16)
Тосно:
20% (13)
Ничья:
15.4% (10)
Зенит-2:
7.7% (5)
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