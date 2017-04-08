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Стадион:
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 29'
Майнц
0' 29'
Первый тайм
Фол, нарушение
28'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
28'
Муто Йосинори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Рамальо Андре выбил мяч на угловой.
27'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
26'
Озтунали Левин получает жёлтую карточку за толчок соперника.
26'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
25'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
24'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
22'
Кордоба Джон совершает грубый фол. Франц Майк был жертвой
22'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Брозински Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
17'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
16'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Удар от ворот произведет Фрайбург
15'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
14'
Хак Александер выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Майнц
Офсайд
12'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
11'
Кордоба Джон наказан за толчок Кюблер Лукас
11'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
Угловой
10'
Озтунали Левин из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
10'
Кюблер Лукас выбил мяч на угловой.
9'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
8'
Кордоба Джон из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Бель Штефан.
6'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
5'
Рамальо Андре наказан за толчок Абраши Амир
4'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
Угловой
4'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
4'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
3'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Фрайбург
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Майнц
Фрайбург
69.3% (133)
Ничья:
21.4% (41)
Майнц
9.4% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Фрайбург:
37.5% (72)
Фрайбург:
21.4% (41)
Ничья:
16.1% (31)
Фрайбург:
5.2% (10)
Ничья:
3.6% (7)
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