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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Шварцвальд
Состав команд
17
Кюблер
Лукас
23
Шустер
Юлиан
19
Хаберер
Яник
33
Хут
Янник
16
Бель
Штефан
15
Кордоба
Джон
Фрайбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шволов Александер Вратарь
- 17 Кюблер Лукас Защитник
- 4 Сеюнджю Чаглар Защитник
- 20 Кемпф Марк-Оливер Защитник
- 2 Игнёвски Александр Защитник
- 6 Абраши Амир Полузащитник
- 23 Шустер Юлиан Полузащитник
- 8 Франц Майк Полузащитник
- 19 Хаберер Яник Полузащитник
- 32 Грифо Винченцо Полузащитник
- 7 Нидерлехнер Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кландт Патрик Вратарь
- 30 Гюнтер Кристиан Защитник
- 24 Нидермайер Георг Защитник
- 11 Булут Онур Полузащитник
- 15 Штенцель Паскаль Полузащитник
- 14 Нильсен Ховард Нападающий
- 18 Петерсен Нильс Нападающий
- Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Гикевич Рафал Травмирован
- Фёренбах Йонас Травмирован
- Филипп Максимилиан Травмирован
Майнц 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Хут Янник Вратарь
- 2 Донати Джулио Защитник
- 16 Бель Штефан Защитник
- 42 Хак Александер Защитник
- 18 Брозински Даниэль Защитник
- 22 Рамальо Андре Полузащитник
- 6 Латца Данни Полузащитник
- 8 Озтунали Левин Полузащитник
- 9 Муто Йосинори Полузащитник
- 32 Де Бласис Пабло Полузащитник
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Ватковяк Лукас Вратарь
- 26 Бунгерт Нико Защитник
- 3 Балогун Леон Защитник
- 10 Кркич Боян Полузащитник
- 38 Хольтманн Геррит Полузащитник
- 20 Фрай Фабиан Полузащитник
- 45 Сердар Суат Полузащитник
- Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Мюллер Флориан Травмирован
- Бюссманн Гаэтен Травмирован
- Берггрен Эмиль Травмирован
- Гбамин Жан-Филипп Дисквалифицирован
- Хайро Самперио Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Фрайбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.04.2017 Вольфсбург 0:1 Фрайбург Б
- 01.04.2017 Фрайбург 2:5 Вердер Б
- 18.03.2017 Аугсбург 1:1 Фрайбург Б
- 11.03.2017 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 05.03.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 12.02.2017 Фрайбург 2:1 Кёльн Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 10.12.2016 Фрайбург 1:0 Дармштадт Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вердер 1:3 Фрайбург Б
- 22.10.2016 Фрайбург 2:1 Аугсбург Б
Майнц (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.04.2017 Майнц 2:3 РБ Лейпциг Б
- 02.04.2017 Ингольштадт 2:1 Майнц Б
- 19.03.2017 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 11.03.2017 Дармштадт 2:1 Майнц Б
- 04.03.2017 Майнц 1:1 Вольфсбург Б
- 25.02.2017 Байер Л 0:2 Майнц Б
- 18.02.2017 Майнц 0:2 Вердер Б
- 10.02.2017 Майнц 2:0 Аугсбург Б
- 04.02.2017 Хоффенхайм 4:0 Майнц Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 20.12.2016 Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 27.11.2016 Герта 2:1 Майнц Б
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Майнц 2:0 Ингольштадт Б
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Бундеслига
- 18.04.2015 Фрайбург 2:3 Майнц Бундеслига
- 14.01.2015 Фрайбург 1:0 Майнц Товарищеские матчи. Клубы
- 22.11.2014 Майнц 2:2 Фрайбург Бундеслига
- 01.02.2014 Майнц 2:0 Фрайбург Бундеслига
- 17.08.2013 Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига
- 26.02.2013 Майнц 2:3 Фрайбург Кубок Германии
- 19.01.2013 Майнц 0:0 Фрайбург Бундеслига
- 25.08.2012 Фрайбург 1:1 Майнц Бундеслига
- 29.01.2012 Майнц 3:1 Фрайбург Бундеслига
- 13.08.2011 Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига
- 02.04.2011 Майнц 1:1 Фрайбург Бундеслига
- 06.11.2010 Фрайбург 1:0 Майнц Бундеслига
- 20.03.2010 Фрайбург 1:0 Майнц Бундеслига
- 24.10.2009 Майнц 3:0 Фрайбург Бундеслига
- 13.04.2009 Майнц 1:2 Фрайбург Бундеслига 2
- 27.01.2009 Фрайбург 1:3 Майнц Кубок Германии
- 29.10.2008 Фрайбург 0:1 Майнц Бундеслига 2
- 02.08.2008 Фрайбург 1:0 Майнц Товарищеские матчи. Сборные
- 03.03.2008 Фрайбург 1:1 Майнц Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|67 - 14
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|13
|2
|50 - 26
|52
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 28
|50
|5.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|28
|10
|11
|7
|40 - 32
|41
|6.
|Герта
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|35 - 34
|40
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 47
|39
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|10.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 35
|37
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|13.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|26 - 50
|31
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|36 - 46
|30
|15.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|26 - 39
|30
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 43
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 45
|25
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|17 - 53
|15
Первый тайм
28'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
28'
Муто Йосинори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Рамальо Андре выбил мяч на угловой.
27'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
26'
Озтунали Левин получает жёлтую карточку за толчок соперника.
26'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
25'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
24'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
24'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
22'
Кордоба Джон совершает грубый фол. Франц Майк был жертвой
22'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
18'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Брозински Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
17'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
16'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
15'
14'
14'
Хак Александер выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Майнц
12'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
11'
Кордоба Джон наказан за толчок Кюблер Лукас
11'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
10'
Озтунали Левин из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
10'
Кюблер Лукас выбил мяч на угловой.
9'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
8'
Кордоба Джон из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Бель Штефан.
6'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Рамальо Андре наказан за толчок Абраши Амир
4'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
4'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
4'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
3'
2'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Майнц
Фрайбург
69.3% (133)
Ничья:
21.4% (41)
Майнц
9.4% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фрайбург:
37.5% (72)
1:0 Фрайбург:
21.4% (41)
1:1 Ничья:
16.1% (31)
2:0 Фрайбург:
5.2% (10)
2:2 Ничья:
3.6% (7)
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