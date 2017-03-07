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Стадион:
Бавария
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Боруссия Д, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д
Бавария
79% (49)
Ничья:
11.3% (7)
Боруссия Д
9.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
41.9% (26)
Бавария:
14.5% (9)
Бавария:
8.1% (5)
Бавария:
8.1% (5)
Боруссия Д:
6.5% (4)
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