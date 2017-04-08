  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Кёльн
1:1
Первый тайм: 29'
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Вестергор Янник
1:1
18' Гол
Клеменс Кристиан
29'
Первый тайм
28'
Удар от ворот произведет Боруссия М
28'
Хёгер Марко из команды Кельн бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой справа.
27'
Клеменс Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
25'
Модест Антони наказан за толчок Дауд Махмуд
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
23'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Рауш Константин коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
18'
Модест Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Клеменс Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Клеменс Кристиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Модест Антони из команды Кельн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
17'
Вестергор Янник наказан за толчок Модест Антони
17'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Азар Торган заработал фол.
Офсайд
16'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
15'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
13'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
13'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
13'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
12'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
12'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
11'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
9'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Офсайд
7'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
7'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
Клеменс Кристиан из команды Кельн отвел угрозу отличным подкатом
5'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
3'
Удар от ворот произведет Кельн
3'
Стробл Тобиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Боруссия М
Кёльн
34.9% (68)
Ничья:
43.6% (85)
Боруссия М
21.5% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.9% (74)
Кёльн:
17.4% (34)
Кёльн:
14.4% (28)
Боруссия М:
13.3% (26)
Боруссия М:
4.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация