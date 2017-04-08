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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Рейн Энерги
1:1
Первый тайм: 29'
0:1
13' ГолВестергор Янник
1:1
18' ГолКлеменс Кристиан
|
13'
0:1
18'
1:1
Состав команд
14
Хектор
Йонас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
10
Азар
Торган
13
Штиндль
Ларс
Кёльн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хорн Тимо Вратарь
- 24 Клюнтер Лукас Защитник
- 4 Соренсен Фредерик Защитник
- 3 Хайнц Доминик Защитник
- 14 Хектор Йонас Защитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 33 Леманн Маттиас Полузащитник
- 17 Клеменс Кристиан Полузащитник
- 8 Йойич Милош Полузащитник
- 34 Рауш Константин Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 2 Суботич Невен Защитник
- 16 Ольковски Павел Защитник
- 5 Маро Доминик Защитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 13 Юя Осако Нападающий
- 11 Цоллер Симон Нападающий
- Главный тренер: Штёгер Петер
- Травмы и дисквалификации
- Риссе Марсель Травмирован
- Гирасси Серу Травмирован
- Хартель Марсель Дисквалифицирован
Боруссия М 4-4-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 30 Эльведи Нико Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 23 Хофманн Йонас Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 5 Стробл Тобиас Полузащитник
- 10 Азар Торган Полузащитник
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- 11 Раффаэл де Араужо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 25 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 22 Бенеш Ласло Полузащитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- 28 Хан Андре Нападающий
- 16 Траоре Ибраима
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Джонсон Фабиан Травмирован
- Крамер Кристоф Травмирован
- Шульц Марвин Травмирован
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.04.2017 Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 01.04.2017 Гамбург 2:1 Кёльн Б
- 18.03.2017 Кёльн 4:2 Герта Б
- 11.03.2017 Ингольштадт 2:2 Кёльн Б
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 25.02.2017 РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Б
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 12.02.2017 Фрайбург 2:1 Кёльн Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Дармштадт 1:6 Кёльн Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 17.12.2016 Вердер 1:1 Кёльн Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Кёльн 0:0 Аугсбург Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
Боруссия М (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.04.2017 Боруссия М 1:0 Герта Б
- 01.04.2017 Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 12.03.2017 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига
- 20.02.2016 Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига
- 19.09.2015 Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 14.02.2015 Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига
- 21.09.2014 Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига
- 15.04.2012 Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига
- 25.11.2011 Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига
- 10.04.2011 Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига
- 13.11.2010 Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига
- 19.03.2010 Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 24.10.2009 Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига
- 14.03.2009 Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига
- 04.10.2008 Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига
- 07.04.2008 Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2
- 22.10.2007 Боруссия М 2:2 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|67 - 14
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|13
|2
|50 - 26
|52
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 28
|50
|5.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|28
|10
|11
|7
|40 - 32
|41
|6.
|Герта
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|35 - 34
|40
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 47
|39
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|10.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 35
|37
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|13.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|26 - 50
|31
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|36 - 46
|30
|15.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|26 - 39
|30
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 43
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 45
|25
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|17 - 53
|15
Первый тайм
28'
Удар от ворот произведет Боруссия М
28'
Хёгер Марко из команды Кельн бьет головой мимо ворот
27'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой справа.
27'
Клеменс Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Модест Антони наказан за толчок Дауд Махмуд
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
23'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Рауш Константин коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
18'
Модест Антони сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Клеменс Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Клеменс Кристиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Модест Антони из команды Кельн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
17'
Вестергор Янник наказан за толчок Модест Антони
17'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Азар Торган заработал фол.
16'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
15'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
13'
Азар Торган сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
13'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
12'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
12'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
11'
10'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
9'
8'
Удар от ворот произведет Боруссия М
7'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
7'
7'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
Клеменс Кристиан из команды Кельн отвел угрозу отличным подкатом
5'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
3'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Модест Антони
3'
Удар от ворот произведет Кельн
3'
Стробл Тобиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Боруссия М
Кёльн
34.9% (68)
Ничья:
43.6% (85)
Боруссия М
21.5% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.9% (74)
2:1 Кёльн:
17.4% (34)
1:0 Кёльн:
14.4% (28)
1:2 Боруссия М:
13.3% (26)
0:1 Боруссия М:
4.1% (8)
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