Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51000
2:2
Конец матча
7' Желтая карточкаВелькович Милош
0:1
37' ГолЮнузович Златко
0:2
43' ГолБартельс Фин
1:2
48' ГолГачинович Мийат
53' Желтая карточкаРебич Анте
69' Желтая карточкаБартельс Фин
2:2
73' ПенальтиФабиан Марко
74' Желтая карточкаФабиан Марко
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
92'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
92'
92'
91'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
91'
91'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Крузе Макс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Писарро Клаудио заработал фол.
89'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фабиан Марко мяча так и не получил
89'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Градецки Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Блум Данни наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
87'
87'
Крузе Макс наказан за толчок Маскарель Омар
86'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гарсия Улиссес из команды Вердер делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гриллич Флориан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
84'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
84'
83'
Сеферович Харис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
81'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
81'
81'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Сеферович Харис
81'
Блум Данни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
78'
Крузе Макс из команды Вердер. Это Вольф Мариус заработал фол.
78'
78'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
77'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Улиссес заработал фол.
76'
76'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
76'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Гриллич Флориан, и мяч снова в игре
76'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
75'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Фабиан Марко получает желтую карточку.
74'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
73'
Г О О О О О Л - Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр забивает пенальти
72'
ПЕНАЛТИ! - Мойсандер Никлас тянет соперника за майку в штрафной площади. Хргота Бранимир заработал пенальти для своей команды
71'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ощипка Бастиан не смог удачно сыграть.
70'
Кайнц Флориан из команды Вердер в офсайде
70'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр. Это Бартельс Фин заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
69'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Абрахам Давид заработал фол.
68'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
Ордоньес Андерсон получил травму и заменен. Вольф Мариус выходит на поле.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ордоньес Андерсон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Ордоньес Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
63'
63'
61'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
61'
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
59'
58'
58'
57'
57'
Крузе Макс из команды Вердер делает неудачный навес.
57'
57'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Юнузович Златко заработал фол.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
53'
Кальдирола Лука получил травму и заменен. Гарсия Улиссес выходит на поле.
53'
Ребич Анте получает желтую карточку за споры
53'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Кальдирола Лука получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Кальдирола Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Ребич Анте наказан за толчок Гарсия Сантьяго
48'
Абрахам Давид сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гачинович Мийат эффектным ударом переправил мяч в ворота.
48'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
48'
48'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
47'
Абрахам Давид выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает неудачный навес.
46'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
46'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Блум Данни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
46'
46'
Ордоньес Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гриллич Флориан из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
43'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бартельс Фин из команды команды Вердер.
43'
Бартельс Фин из команды Вердер играет в стеночку. Крузе Макс был стеночкой.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Русс Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юнузович Златко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
33'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
31'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Сантьяго.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
29'
29'
Тактическая замена. Велькович Милош уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
28'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
28'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
28'
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Гачинович Мийат, и мяч снова в игре
27'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
27'
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
26'
26'
25'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
23'
23'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
21'
Велькович Милош блокирует соперника. Гачинович Мийат заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
18'
18'
18'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
18'
17'
Велькович Милош выбил мяч на угловой.
17'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
17'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Чендлер Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
13'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
11'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
Абрахам Давид ударом издали сотрясает перекладину
10'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Фабиан Марко возвращается на поле, всё в порядке.
8'
8'
Гачинович Мийат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Фабиан Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Фабиан Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Велькович Милош сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
7'
Велькович Милош из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Фабиан Марко.
6'
6'
Чендлер Тимоти делает скидку назад вдоль ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
4'
Гачинович Мийат наказан за толчок Юнузович Златко
4'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
2'
2'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
1'
1'
Хргота Бранимир наказан за толчок Кальдирола Лука
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр
43.7% (104)
Ничья:
31.9% (76)
Вердер
24.4% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.5% (56)
2:1 Айнтрахт Фр:
21.4% (51)
1:2 Вердер:
15.5% (37)
1:0 Айнтрахт Фр:
15.1% (36)
2:2 Ничья:
4.2% (10)
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