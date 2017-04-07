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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 51000
Айнтрахт Фр
2:2
Конец матча
Вердер
0'
7' Желтая карточка
Велькович Милош
0:1
37' Гол
Юнузович Златко
0:2
43' Гол
Бартельс Фин
1:2
48' Гол
Гачинович Мийат
53' Желтая карточка
Ребич Анте
69' Желтая карточка
Бартельс Фин
2:2
73' Пенальти
Фабиан Марко
74' Желтая карточка
Фабиан Марко
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
92'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
91'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
91'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
90'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Крузе Макс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
90'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Писарро Клаудио заработал фол.
89'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фабиан Марко мяча так и не получил
89'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Градецки Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Блум Данни наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
87'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Крузе Макс наказан за толчок Маскарель Омар
86'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гарсия Улиссес из команды Вердер делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гриллич Флориан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
85'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
84'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
84'
Удар от ворот произведет Вердер
83'
Сеферович Харис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Фабиан Марко, и мяч снова в игре
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
Офсайд
81'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
81'
Удар от ворот произведет Вердер
81'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Сеферович Харис
81'
Блум Данни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Крузе Макс из команды Вердер. Это Вольф Мариус заработал фол.
78'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
Фол, нарушение
77'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Улиссес заработал фол.
76'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
76'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Гриллич Флориан, и мяч снова в игре
76'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
75'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
74'
Фабиан Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
Описание гола
73'
Г О О О О О Л - Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр забивает пенальти
Фол, нарушение
72'
ПЕНАЛТИ! - Мойсандер Никлас тянет соперника за майку в штрафной площади. Хргота Бранимир заработал пенальти для своей команды
71'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ощипка Бастиан не смог удачно сыграть.
Офсайд
70'
Кайнц Флориан из команды Вердер в офсайде
Фол, нарушение
70'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр. Это Бартельс Фин заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
69'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Абрахам Давид заработал фол.
68'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Ордоньес Андерсон получил травму и заменен. Вольф Мариус выходит на поле.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ордоньес Андерсон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Ордоньес Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
63'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Вердер
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
60'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
59'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
57'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
57'
Крузе Макс из команды Вердер делает неудачный навес.
57'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Юнузович Златко заработал фол.
55'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
53'
Кальдирола Лука получил травму и заменен. Гарсия Улиссес выходит на поле.
Желтая карточка
53'
Ребич Анте получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
53'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Кальдирола Лука получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Кальдирола Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Ребич Анте наказан за толчок Гарсия Сантьяго
48'
Абрахам Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гачинович Мийат эффектным ударом переправил мяч в ворота.
48'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
Угловой
48'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
48'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
47'
Абрахам Давид выбил мяч подальше от ворот.
47'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает неудачный навес.
Фол, нарушение
46'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
46'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Блум Данни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
47'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
46'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
46'
Ордоньес Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гриллич Флориан из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вратарь парирует удар, который нанес Фабиан Марко, и мяч снова в игре
45'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бартельс Фин из команды команды Вердер.
43'
Бартельс Фин из команды Вердер играет в стеночку. Крузе Макс был стеночкой.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Русс Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
41'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
40'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юнузович Златко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
36'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
Фол, нарушение
33'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Сантьяго.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Тактическая замена. Велькович Милош уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
28'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
28'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Фабиан Марко, и мяч снова в игре
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Гачинович Мийат, и мяч снова в игре
27'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
27'
Удар от ворот произведет Вердер
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
26'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
26'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
23'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
21'
Велькович Милош блокирует соперника. Гачинович Мийат заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
18'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Вердер
18'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
17'
Велькович Милош выбил мяч на угловой.
17'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
17'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Чендлер Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
13'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Вердер
11'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
Абрахам Давид ударом издали сотрясает перекладину
10'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Травма, повреждение
9'
Фабиан Марко возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Гачинович Мийат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Фабиан Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Фабиан Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
7'
Велькович Милош сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
7'
Велькович Милош из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Фабиан Марко.
6'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Чендлер Тимоти делает скидку назад вдоль ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
5'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Гачинович Мийат наказан за толчок Юнузович Златко
Офсайд
4'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
2'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
1'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
1'
Хргота Бранимир наказан за толчок Кальдирола Лука
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр
43.7% (104)
Ничья:
31.9% (76)
Вердер
24.4% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.5% (56)
Айнтрахт Фр:
21.4% (51)
Вердер:
15.5% (37)
Айнтрахт Фр:
15.1% (36)
Ничья:
4.2% (10)
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