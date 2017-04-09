Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 43451
1:0
12' ГолБрукс Джон
2:0
37' ГолШтокер Валентин
42' Желтая карточкаКор Доминик
79' Желтая карточкаДарида Владимир
82' Желтая карточкаЯнкер Кристоф
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
89'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает подножку. Пекарик Петер заработал фол.
89'
Миттельштедт Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
89'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников.
89'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
88'
Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Эшвайн Александер
87'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Алтынтоп Халил заработал фол.
87'
87'
86'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает подножку. Аллан Родригес заработал фол.
85'
Тактическая замена. Тейгль Георг уходит с поля и его заменяет Шмид Жонатан
85'
Алтынтоп Халил наказан за толчок Пекарик Петер
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
83'
После штрафного удара,который нанес Платтенхардт Марвин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 43451 болельщиков
82'
Янкер Кристоф получает желтую карточку.
82'
Янкер Кристоф из команды Аугсбург делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
82'
Дарида Владимир из команды Герта устремляется вперед с мячом.
82'
82'
Лангкамп Себастьян из команды Герта бьет головой мимо ворот
82'
81'
Макс Филипп выбил мяч на угловой.
81'
Пекарик Петер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Тактическая замена. Штарк Никлас уходит с поля и его заменяет Аллан Родригес
80'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
79'
Дарида Владимир получает желтую карточку.
79'
Дарида Владимир совершает грубый фол. Чжи Дон-Вонь был жертвой
78'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
77'
76'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает подножку. Штарк Никлас заработал фол.
75'
75'
Байер Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает подножку. Миттельштедт Максимилиан заработал фол.
74'
73'
Байер Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Штарк Никлас из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Ку Джа-Чхоль.
71'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Дарида Владимир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
70'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Ку Джа-Чхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Штокер Валентин уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
69'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
67'
66'
Ибишевич Ведад отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Ибишевич Ведад на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
64'
64'
64'
64'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
64'
Дансо Кевин ошибается в защите.
64'
63'
Финнбогасон Альфред имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
63'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает отличный навес.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Дарида Владимир из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Байер Даниэль.
62'
62'
Лангкамп Себастьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
61'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Тейгль Георг
60'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
60'
Брукс Джон из команды Герта отвел угрозу отличным подкатом
60'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чжи Дон-Вонь мяча так и не получил
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Финнбогасон Альфред заработал фол.
59'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает навес
58'
58'
Платтенхардт Марвин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
57'
Янкер Кристоф из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Шелбред Пер-Сильян.
56'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Штарк Никлас заработал фол.
56'
Верхаг Пауль возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Верхаг Пауль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Верхаг Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Калу Саломон из команды Герта устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
Пекарик Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Пекарик Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
51'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
50'
50'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Лангкамп Себастьян возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Лангкамп Себастьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Лангкамп Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Дансо Кевин выбил мяч на угловой.
46'
Дарида Владимир из команды Герта в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
43'
43'
43'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
42'
Кор Доминик получает желтую карточку.
42'
Кор Доминик совершает грубый фол. Штарк Никлас был жертвой
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
39'
Штарк Никлас атакует сзади соперника. Кор Доминик пострадал.
37'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
37'
Штокер Валентин из команды Герта добил мяч в ворота.
37'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
37'
Калу Саломон оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
37'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников.
36'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Штарк Никлас из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Финнбогасон Альфред.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
33'
Дансо Кевин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
33'
Лангкамп Себастьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
32'
Штарк Никлас наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
31'
Штарк Никлас наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
30'
Брукс Джон наказан за толчок Дансо Кевин
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Янкер Кристоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
28'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Шелбред Пер-Сильян атакует сзади соперника. Кор Доминик пострадал.
25'
Калу Саломон из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Дансо Кевин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Кор Доминик наказан за толчок Штарк Никлас
24'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Штокер Валентин мяча так и не получил
24'
Штарк Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
22'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
21'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Дарида Владимир из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Ибишевич Ведад мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Ибишевич Ведад, и мяч снова в игре
20'
Ибишевич Ведад из команды Герта играет в стеночку. Калу Саломон был стеночкой.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает подножку. Пекарик Петер заработал фол.
18'
18'
18'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
18'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
17'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
16'
Платтенхардт Марвин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
16'
Янкер Кристоф из команды Аугсбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
12'
Штокер Валентин сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брукс Джон из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
12'
Штокер Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Калу Саломон из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
11'
Чжи Дон-Вонь выбил мяч на угловой.
11'
Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
9'
Калу Саломон из команды Герта играет в стеночку. Шелбред Пер-Сильян был стеночкой.
8'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Тейгль Георг из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Брукс Джон.
2'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
2'
Дарида Владимир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Штокер Валентин из команды Герта делает пас партнеру.
2'
Верхаг Пауль атакует сзади соперника. Калу Саломон пострадал.
1'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Шелбред Пер-Сильян.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:0 Аугсбург
Герта
86% (172)
Ничья:
11.5% (23)
Аугсбург
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Герта:
33% (66)
2:1 Герта:
27.5% (55)
2:0 Герта:
20% (40)
1:1 Ничья:
9% (18)
3:0 Герта:
2% (4)
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