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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Ауди-Шпортпарк
1:2
Первый тайм: 41'
1:0
20' ГолГросс Паскаль
1:1
34' ГолВранчич Марио
1:2
39' ПенальтиВранчич Марио
|
20'
1:0
34'
1:1
39'
1:2
Состав команд
34
Матип
Марвин
36
Коэн
Альмог
Ингольштадт 3-4-3
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 34 Матип Марвин Защитник
- 8 Роджер Бернардо Защитник
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 32 Тиссеран Марсель Полузащитник
- 10 Гросс Паскаль Полузащитник
- 36 Коэн Альмог Полузащитник
- 29 Зуттнер Маркус Полузащитник
- 7 Леки Мэттью Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- 21 Киттель Сонни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 16 Хинтерзеер Лукас Полузащитник
- 19 Кристиансен Макс Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 3 Юнг Антони Нападающий
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- Главный тренер: Maik Walpurgis
- Травмы и дисквалификации
- Гартман Мориц Травмирован
- Хадергьонай Флорент Дисквалифицирован
- Левельс Тобиас Дисквалифицирован
Дармштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Эссер Михаэль Вратарь
- 13 Штайнхефер Маркус Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 34 Алтынтоп Хамит Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 6 Вранчич Марио Полузащитник
- 19 Платте Феликс Полузащитник
- 16 Колак Антонио-Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 26 Бангор Патрик Защитник
- 7 Федецкий Артём Защитник
- 2 Гувара Леон Защитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 39 Шипплок Свен Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Нимейер Петер Травмирован
- Олейник Денис Травмирован
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.04.2017 Аугсбург 2:3 Ингольштадт Б
- 02.04.2017 Ингольштадт 2:1 Майнц Б
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
- 11.03.2017 Ингольштадт 2:2 Кёльн Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 18.02.2017 Айнтрахт Фр 0:2 Ингольштадт Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 Вердер 2:1 Ингольштадт Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Дармштадт 0:1 Ингольштадт Б
- 05.11.2016 Ингольштадт 0:2 Аугсбург Б
- 29.10.2016 Майнц 2:0 Ингольштадт Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
Дармштадт (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 05.04.2017 Дармштадт 0:2 Байер Л Б
- 01.04.2017 РБ Лейпциг 4:0 Дармштадт Б
- 18.03.2017 Вольфсбург 1:0 Дармштадт Б
- 11.03.2017 Дармштадт 2:1 Майнц Б
- 04.03.2017 Вердер 2:0 Дармштадт Б
- 25.02.2017 Дармштадт 1:2 Аугсбург Б
- 18.02.2017 Хоффенхайм 2:0 Дармштадт Б
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 05.02.2017 Айнтрахт Фр 2:0 Дармштадт Б
- 28.01.2017 Дармштадт 1:6 Кёльн Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 21.12.2016 Герта 2:0 Дармштадт Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Фрайбург 1:0 Дармштадт Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 19.11.2016 Дармштадт 0:1 Ингольштадт Б
- 05.11.2016 Байер Л 3:2 Дармштадт Б
- 29.10.2016 Дармштадт 0:2 РБ Лейпциг Б
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|5
|2
|71 - 15
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|12
|3
|51 - 28
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|59 - 32
|50
|5.
|Герта
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 34
|43
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|36 - 47
|41
|7.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|41 - 34
|40
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 32
|37
|11.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Байер Л
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|42 - 44
|35
|13.
|Гамбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 51
|33
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|27 - 42
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|36 - 47
|29
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 45
|29
|17.
|Ингольштадт
|1:0 Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 45
|28
|18.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|28
|4
|3
|21
|17 - 54
|15
Первый тайм
41'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Г О О О О О Л - Вранчич Марио из команды СК Дармштадт забивает пенальти
38'
ПЕНАЛТИ! - Тиссеран Марсель тянет соперника за майку в штрафной площади. Колак Антонио-Мирко заработал пенальти для своей команды
37'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
36'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт. Это Вранчич Марио заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
34'
Платте Феликс сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вранчич Марио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
33'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
33'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
32'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
32'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Вранчич Марио.
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
27'
Зуттнер Маркус исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Брежери Ромен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
25'
25'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Тиссеран Марсель выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Коэн Альмог сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гросс Паскаль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт в офсайде
19'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Эссер Михаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
18'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
18'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хён Иммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Сиригу Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
15'
Леки Мэттью отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Матип Марвин коснулся мяча рукой.
14'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
13'
Киттель Сонни нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников.
13'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
12'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
12'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает навес
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
9'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Киттель Сонни, и мяч снова в игре
9'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
8'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
8'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Хён Иммануэль наказан за толчок Лескано Дарио
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
После дальнего удара, который нанес Колак Антонио-Мирко мяч отбит вратарем
3'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
3'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
3'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
2'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
2'
Роджер Бернардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает передачу одноклубнику.
1'
1'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 1:2 Дармштадт
Ингольштадт
80.6% (162)
Ничья:
14.4% (29)
Дармштадт
5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ингольштадт:
33.8% (68)
2:1 Ингольштадт:
23.9% (48)
2:0 Ингольштадт:
20.4% (41)
1:1 Ничья:
10.9% (22)
1:2 Дармштадт:
2.5% (5)
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