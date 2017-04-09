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Стадион:
Ингольштадт
1:2
Первый тайм: 41'
Дармштадт
0'
1:0
20' Гол
Гросс Паскаль
1:1
34' Гол
Вранчич Марио
1:2
39' Пенальти
Вранчич Марио
41'
Первый тайм
41'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Вранчич Марио из команды СК Дармштадт забивает пенальти
Фол, нарушение
38'
ПЕНАЛТИ! - Тиссеран Марсель тянет соперника за майку в штрафной площади. Колак Антонио-Мирко заработал пенальти для своей команды
Офсайд
37'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
Фол, нарушение
36'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт. Это Вранчич Марио заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
35'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
34'
Платте Феликс сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вранчич Марио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
33'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
33'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Фол, нарушение
32'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
32'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
32'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
31'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
30'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Вранчич Марио.
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
27'
Зуттнер Маркус исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
27'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Брежери Ромен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
25'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
25'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Тиссеран Марсель выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Коэн Альмог сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гросс Паскаль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
19'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт в офсайде
19'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Эссер Михаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
18'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
18'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хён Иммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Сиригу Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
15'
Леки Мэттью отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
14'
Матип Марвин коснулся мяча рукой.
Угловой
14'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
13'
Киттель Сонни нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников.
13'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
12'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
12'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает навес
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
9'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Киттель Сонни, и мяч снова в игре
9'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
Офсайд
8'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
8'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Хён Иммануэль наказан за толчок Лескано Дарио
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
После дальнего удара, который нанес Колак Антонио-Мирко мяч отбит вратарем
3'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
3'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
3'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
2'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
2'
Роджер Бернардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает передачу одноклубнику.
Угловой
1'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
1'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 1:2 Дармштадт
Ингольштадт
80.6% (162)
Ничья:
14.4% (29)
Дармштадт
5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ингольштадт:
33.8% (68)
Ингольштадт:
23.9% (48)
Ингольштадт:
20.4% (41)
Ничья:
10.9% (22)
Дармштадт:
2.5% (5)
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