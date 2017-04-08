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Стадион:
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 31'
Байер Л
0'
4' Желтая карточка
Орбан Вилли
31'
Первый тайм
30'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
29'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Байер Л
28'
Форсберг Эмиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
25'
Кампль Кевин наказан за толчок Забитцер Марсель
24'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
24'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
24'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
22'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
21'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
20'
Кампль Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает пас партнеру.
19'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Фолланд Кевин наказан за толчок Бернардо Фернандес
18'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
17'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
16'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Байер Л
13'
Беллараби Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Едвай Тин выбил мяч на угловой.
12'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
11'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
10'
Забитцер Марсель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Забитцер Марсель, и мяч снова в игре
10'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
9'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Орбан Вилли заработал фол.
9'
Вернер Тимо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
7'
Удар от ворот произведет Байер Л
7'
Вернер Тимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
6'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
6'
Венделл Боргес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Желтая карточка
4'
Орбан Вилли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Орбан Вилли совершает грубый фол. Фолланд Кевин был жертвой
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
3'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
3'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
Фол, нарушение
2'
Баумгартлингер Юлиан нарушает правила. Кейта Наби пострадал
2'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Байер Л
РБ Лейпциг
72.5% (140)
Ничья:
20.2% (39)
Байер Л
7.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
46.6% (90)
Ничья:
14% (27)
РБ Лейпциг:
10.9% (21)
РБ Лейпциг:
7.8% (15)
Ничья:
5.2% (10)
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