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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
0:0
Первый тайм: 31'
4' Желтая карточкаОрбан Вилли
|
4'
Состав команд
32
Гулач
Петер
19
Бёрк
Оливер
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
16
Едвай
Тин
21
Топрак
Омер
44
Кампль
Кевин
19
Брандт
Юлиан
29
Хавец
Кай
РБ Лейпциг 4-4-2
- Основной состав
- 32 Гулач Петер Вратарь
- 13 Ильзанкер Штефан Защитник
- 4 Орбан Вилли Защитник
- 33 Комппер Марвин Защитник
- 3 Бернардо Фернандес Защитник
- 19 Бёрк Оливер Полузащитник
- 8 Кейта Наби Полузащитник
- 31 Демме Диего Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 7 Забитцер Марсель Нападающий
- 11 Вернер Тимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Колторти Фабио Вратарь
- 17 Юпамекано Део Защитник
- 20 Шмиц Бенно Защитник
- 9 Поульсен Юссуф Полузащитник
- 24 Кайзер Доминик Полузащитник
- 27 Зельке Дейви Нападающий
- 6 Хедира Рани Нападающий
- Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Мюллер Мариус Травмирован
- Клостерманн Лукас Травмирован
Байер Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Лено Бернд Вратарь
- 13 Хильберт Роберто Защитник
- 16 Едвай Тин Защитник
- 21 Топрак Омер Защитник
- 18 Венделл Боргес Защитник
- 38 Беллараби Карим Полузащитник
- 15 Баумгартлингер Юлиан Полузащитник
- 44 Кампль Кевин Полузащитник
- 19 Брандт Юлиан Полузащитник
- 29 Хавец Кай Нападающий
- 31 Фолланд Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Эзкан Рамазан Вратарь
- 39 Хенрихс Бенджамин Защитник
- 6 Драгович Александр Защитник
- 14 Мехмеди Адмир Полузащитник
- 20 Арангис Чарлес Полузащитник
- 9 Бейли Леон Нападающий
- 11 Кисслинг Штефан Нападающий
- Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Бендер Ларс Травмирован
- Чалханоглу Хакан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 05.04.2017 Майнц 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.04.2017 РБ Лейпциг 4:0 Дармштадт Б
- 18.03.2017 Вердер 3:0 РБ Лейпциг Б
- 11.03.2017 РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Б
- 03.03.2017 Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Б
- 25.02.2017 РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Дармштадт 0:2 РБ Лейпциг Б
- 23.10.2016 РБ Лейпциг 3:1 Вердер Б
Байер Л (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.04.2017 Дармштадт 0:2 Байер Л Б
- 02.04.2017 Байер Л 3:3 Вольфсбург Б
- 18.03.2017 Хоффенхайм 1:0 Байер Л Б
- 10.03.2017 Байер Л 1:1 Вердер Б
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Байер Л 0:2 Майнц Б
- 17.02.2017 Аугсбург 1:3 Байер Л Б
- 11.02.2017 Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 05.11.2016 Байер Л 3:2 Дармштадт Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Байер Л 0:3 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|67 - 14
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|13
|2
|50 - 26
|52
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 28
|50
|5.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|28
|10
|11
|7
|40 - 32
|41
|6.
|Герта
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|35 - 34
|40
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 47
|39
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|10.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 35
|37
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|13.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|26 - 50
|31
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|36 - 46
|30
|15.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|26 - 39
|30
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 43
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 45
|25
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|17 - 53
|15
Первый тайм
30'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
29'
28'
28'
Форсберг Эмиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Кампль Кевин наказан за толчок Забитцер Марсель
24'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
24'
23'
22'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
21'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
20'
Кампль Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает пас партнеру.
19'
18'
Фолланд Кевин наказан за толчок Бернардо Фернандес
18'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
17'
17'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
13'
Беллараби Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Едвай Тин выбил мяч на угловой.
12'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
11'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
10'
Забитцер Марсель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Забитцер Марсель, и мяч снова в игре
10'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Орбан Вилли заработал фол.
9'
Вернер Тимо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
7'
7'
Вернер Тимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
6'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
6'
Венделл Боргес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Орбан Вилли получает желтую карточку.
4'
Орбан Вилли совершает грубый фол. Фолланд Кевин был жертвой
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
3'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
2'
Баумгартлингер Юлиан нарушает правила. Кейта Наби пострадал
2'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Байер Л
РБ Лейпциг
72.5% (140)
Ничья:
20.2% (39)
Байер Л
7.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
46.6% (90)
1:1 Ничья:
14% (27)
1:0 РБ Лейпциг:
10.9% (21)
2:0 РБ Лейпциг:
7.8% (15)
2:2 Ничья:
5.2% (10)
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