- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фелтинс-Арена
2:0
Первый тайм: 28'
2' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
1:0
6' ГолБургшталлер Гвидо
2:0
23' ГолГоретцка Леон
|
6'
1:0
23'
2:0
Состав команд
20
Керер
Тило
31
Кнохе
Робин
22
Густаво
Луис
21
Хорн
Яннес
10
Малли
Юнус
33
Гомес
Марио
Шальке 04 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 20 Керер Тило Защитник
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 31 Настасич Матия Защитник
- 6 Колашинац Сеад Защитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 10 Бенталеб Набиль Полузащитник
- 18 Калиджиури Даниэль Полузащитник
- 7 Мейер Максимилиан Полузащитник
- 13 Чупо-Мотинг Эрик Полузащитник
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 23 Коке Хорхе II Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 5 Гайс Йоханнес Полузащитник
- 25 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- 33 Афдияй Донис Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Баба Абдул Травмирован
- Налдо Родригес Травмирован
- Учида Ацуто Травмирован
- Аого Деннис Травмирован
- Эмболо Брель Травмирован
Вольфсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Кастельс Коэн Вратарь
- 24 Юнг Себастьян Защитник
- 31 Кнохе Робин Защитник
- 22 Густаво Луис Защитник
- 21 Хорн Яннес Защитник
- 6 Базур Рихедли Полузащитник
- 23 Гилавоги Жошуа Полузащитник
- 11 Дидави Даниэль Полузащитник
- 27 Арнольд Максимилиан Полузащитник
- 10 Малли Юнус Полузащитник
- 33 Гомес Марио Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Грюн Макс Вратарь
- 2 Волльшайд Филипп Защитник
- 13 Герардт Янник Защитник
- 30 Зегуйн Пауль Полузащитник
- 8 Виейринья Полузащитник
- 14 Блащиковский Якуб Полузащитник
- 17 Майораль Борха Нападающий
- Главный тренер: Йонкер Андрис
- Травмы и дисквалификации
- Брума Джеффри Травмирован
- Родригес Рикардо Травмирован
- Аззауи Исмаил Травмирован
- Дежага Ашкан Травмирован
- Нтеп Пауль-Жорж Травмирован
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.04.2017 Вердер 3:0 Шальке 04 Б
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 19.03.2017 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 12.03.2017 Шальке 04 3:0 Аугсбург Б
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
Вольфсбург (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.04.2017 Вольфсбург 0:1 Фрайбург Б
- 02.04.2017 Байер Л 3:3 Вольфсбург Б
- 18.03.2017 Вольфсбург 1:0 Дармштадт Б
- 11.03.2017 РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Б
- 04.03.2017 Майнц 1:1 Вольфсбург Б
- 24.02.2017 Вольфсбург 1:2 Вердер Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Вольфсбург 1:2 Аугсбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 06.02.2016 Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 28.08.2015 Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 19.04.2015 Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 22.11.2014 Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига
- 01.02.2014 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 17.08.2013 Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига
- 02.03.2013 Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига
- 06.10.2012 Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 19.02.2012 Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига
- 11.09.2011 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 09.04.2011 Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 13.11.2010 Вольфсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига
- 21.02.2010 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 18.09.2009 Шальке 04 1:2 Вольфсбург Бундеслига
- 13.03.2009 Вольфсбург 4:3 Шальке 04 Бундеслига
- 05.10.2008 Шальке 04 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 15.02.2008 Шальке 04 1:2 Вольфсбург Бундеслига
- 30.01.2008 Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Кубок Германии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|67 - 14
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|13
|2
|50 - 26
|52
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 28
|50
|5.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|28
|10
|11
|7
|40 - 32
|41
|6.
|Герта
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|35 - 34
|40
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 47
|39
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|10.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 35
|37
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|13.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|26 - 50
|31
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|36 - 46
|30
|15.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|26 - 39
|30
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 43
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 45
|25
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|17 - 53
|15
Первый тайм
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
29'
29'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
28'
Удар от ворот произведет Шальке 04
27'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург делает навес
27'
27'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
27'
26'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
26'
Арнольд Максимилиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
Горетцка Леон из команды Шальке 04. Это Хорн Яннес заработал фол.
23'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Горетцка Леон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
23'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
22'
22'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
После дальнего удара, который нанес Горетцка Леон мяч отбит вратарем
19'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
19'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
17'
17'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
16'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
15'
15'
Настасич Матия выбил мяч подальше от ворот.
15'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Чупо-Мотинг Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 играет в стеночку с партнером по команде. Мейер Максимилиан это был.
14'
14'
Густаво Луис выбил мяч подальше от ворот.
13'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
13'
12'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
11'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04. Это Дидави Даниэль заработал фол.
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
11'
Хёведес Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
9'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
8'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург делает навес
7'
6'
Мейер Максимилиан сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бургшталлер Гвидо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 91% времени, а гости – 9%.
5'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
5'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
4'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
3'
Мейер Максимилиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку.
2'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Мейер Максимилиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 2:0 Вольфсбург
Шальке 04
81.4% (158)
Ничья:
13.4% (26)
Вольфсбург
5.2% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
45.9% (89)
1:0 Шальке 04:
22.7% (44)
1:1 Ничья:
9.8% (19)
2:0 Шальке 04:
5.7% (11)
3:1 Шальке 04:
4.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация