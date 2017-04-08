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Стадион:
Шальке 04
2:0
Первый тайм: 28'
Вольфсбург
0'
2' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
1:0
6' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:0
23' Гол
Горетцка Леон
28'
Первый тайм
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
29'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
28'
Удар от ворот произведет Шальке 04
27'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург делает навес
27'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
27'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
26'
Арнольд Максимилиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
25'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Горетцка Леон из команды Шальке 04. Это Хорн Яннес заработал фол.
23'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Горетцка Леон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
23'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
22'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
После дальнего удара, который нанес Горетцка Леон мяч отбит вратарем
19'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
19'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
16'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
15'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Настасич Матия выбил мяч подальше от ворот.
15'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Чупо-Мотинг Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 играет в стеночку с партнером по команде. Мейер Максимилиан это был.
14'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Густаво Луис выбил мяч подальше от ворот.
13'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
13'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
11'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04. Это Дидави Даниэль заработал фол.
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
11'
Хёведес Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
9'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
8'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юнг Себастьян из команды Вольфсбург делает навес
7'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мейер Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бургшталлер Гвидо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 91% времени, а гости – 9%.
Фол, нарушение
5'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
5'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
4'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
3'
Мейер Максимилиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
2'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Мейер Максимилиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 2:0 Вольфсбург
Шальке 04
81.4% (158)
Ничья:
13.4% (26)
Вольфсбург
5.2% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
45.9% (89)
Шальке 04:
22.7% (44)
Ничья:
9.8% (19)
Шальке 04:
5.7% (11)
Шальке 04:
4.1% (8)
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