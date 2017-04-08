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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
25' ГолХант Аарон
|
25'
1:0
Состав команд
12
Уолас
Соуза
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
17
Костич
Филип
25
Зюле
Никлас
22
Фогт
Кевин
17
Цубер
Стивен
Гамбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Матения Кристиан Вратарь
- 2 Дикмайер Деннис Защитник
- 9 Пападопулос Кирьякос Защитник
- 13 Маврай Мергим Защитник
- 22 Остшолек Маттиас Защитник
- 12 Уолас Соуза Полузащитник
- 24 Сакаи Готоку Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 7 Вуд Бобби Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Микель Том Вратарь
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 39 Гётц Аштон Защитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 11 Грегорич Михаэль Полузащитник
- 15 Вальдшмидт Лука Нападающий
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Джуру Йохан Травмирован
- Экдаль Олбин Травмирован
- Юнг Гидеон Травмирован
- Мюллер Николай Травмирован
Хоффенхайм 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бауманн Оливер Вратарь
- 25 Зюле Никлас Защитник
- 22 Фогт Кевин Защитник
- 21 Хюбнер Бенжамин Защитник
- 4 Бисакшич Эрмин Полузащитник
- 16 Швеглер Пирмин Полузащитник
- 6 Руди Себастьян Полузащитник
- 17 Цубер Стивен Полузащитник
- 27 Крамарич Андрей Полузащитник
- 23 Терраццино Марко Полузащитник
- 14 Вагнер Сандро Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Штольц Александр Вратарь
- 30 Окс Филипп Полузащитник
- 18 Амири Надим Полузащитник
- 7 Рупп Лукас Полузащитник
- 8 Полански Ойген Полузащитник
- 19 Ют Марк Нападающий
- 28 Сцалай Адам Нападающий
- Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.04.2017 Боруссия Д 3:0 Гамбург Б
- 01.04.2017 Гамбург 2:1 Кёльн Б
- 18.03.2017 Айнтрахт Фр 0:0 Гамбург Б
- 12.03.2017 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.03.2017 Гамбург 1:0 Герта Б
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 10.12.2016 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 26.11.2016 Гамбург 2:2 Вердер Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 31.03.2017 Герта 1:3 Хоффенхайм Б
- 18.03.2017 Хоффенхайм 1:0 Байер Л Б
- 11.03.2017 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 18.02.2017 Хоффенхайм 2:0 Дармштадт Б
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.02.2017 Хоффенхайм 4:0 Майнц Б
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм Б
- 21.12.2016 Хоффенхайм 1:1 Вердер Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 22.10.2016 Байер Л 0:3 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Бундеслига
- 19.03.2016 Гамбург 1:3 Хоффенхайм Бундеслига
- 23.10.2015 Хоффенхайм 0:1 Гамбург Бундеслига
- 14.03.2015 Хоффенхайм 3:0 Гамбург Бундеслига
- 19.10.2014 Гамбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 01.02.2014 Хоффенхайм 3:0 Гамбург Бундеслига
- 17.08.2013 Гамбург 1:5 Хоффенхайм Бундеслига
- 11.05.2013 Хоффенхайм 1:4 Гамбург Бундеслига
- 07.12.2012 Гамбург 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 11.04.2012 Хоффенхайм 4:0 Гамбург Бундеслига
- 20.11.2011 Гамбург 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 02.04.2011 Хоффенхайм 0:0 Гамбург Бундеслига
- 06.11.2010 Гамбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 25.04.2010 Хоффенхайм 5:1 Гамбург Бундеслига
- 05.12.2009 Гамбург 0:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 04.04.2009 Гамбург 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 14.01.2009 Гамбург 2:0 Хоффенхайм Товарищеские матчи. Сборные
- 26.10.2008 Хоффенхайм 3:0 Гамбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|67 - 14
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|13
|2
|50 - 26
|52
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 28
|50
|5.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|28
|10
|11
|7
|40 - 32
|41
|6.
|Герта
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|35 - 34
|40
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 47
|39
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|10.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 35
|37
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|13.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|26 - 50
|31
|14.
|Майнц
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|36 - 46
|30
|15.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|26 - 39
|30
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 43
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 45
|25
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|17 - 53
|15
Первый тайм
29'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
26'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хант Аарон отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
23'
22'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
22'
Крамарич Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Сакаи Готоку из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Руди Себастьян.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
19'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Вагнер Сандро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
18'
Маврай Мергим из команды Гамбург. Это Терраццино Марко заработал фол.
17'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Бауманн Оливер.
17'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
После дальнего удара, который нанес Сакаи Готоку мяч отбит вратарем
16'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
15'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм. Это Уолас Соуза заработал фол.
14'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Дикмайер Деннис заработал фол.
12'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
11'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
9'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Холтби Льюис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
8'
7'
7'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает неудачный навес.
7'
Швеглер Пирмин коснулся мяча рукой.
6'
Дикмайер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
3'
3'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Костич Филип из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Бисакшич Эрмин.
1'
1'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Зюле Никлас заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:0 Хоффенхайм
Гамбург
17.6% (34)
Ничья:
30.6% (59)
Хоффенхайм
51.8% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Хоффенхайм:
32.6% (63)
1:1 Ничья:
25.9% (50)
0:1 Хоффенхайм:
10.4% (20)
2:1 Гамбург:
8.8% (17)
1:0 Гамбург:
5.7% (11)
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