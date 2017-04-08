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Стадион:
Гамбург
1:0
Первый тайм: 29'
Хоффенхайм
0'
1:0
25' Гол
Хант Аарон
29'
Первый тайм
29'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
Фол, нарушение
26'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хант Аарон отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
24'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
23'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
22'
Крамарич Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Сакаи Готоку из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Руди Себастьян.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
20'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
19'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Вагнер Сандро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Фол, нарушение
18'
Маврай Мергим из команды Гамбург. Это Терраццино Марко заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Бауманн Оливер.
17'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
После дальнего удара, который нанес Сакаи Готоку мяч отбит вратарем
Угловой
16'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
15'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм. Это Уолас Соуза заработал фол.
14'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
13'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Дикмайер Деннис заработал фол.
12'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
11'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
9'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Холтби Льюис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
8'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
7'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
7'
Швеглер Пирмин коснулся мяча рукой.
6'
Дикмайер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
3'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
2'
Костич Филип из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Бисакшич Эрмин.
1'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
1'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Зюле Никлас заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:0 Хоффенхайм
Гамбург
17.6% (34)
Ничья:
30.6% (59)
Хоффенхайм
51.8% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
32.6% (63)
Ничья:
25.9% (50)
Хоффенхайм:
10.4% (20)
Гамбург:
8.8% (17)
Гамбург:
5.7% (11)
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