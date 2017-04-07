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Стадион: Селхерст Парк
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Состав команд
13
Хенесси
Уэйн
34
Келли
Мартин
12
Сахо
Мамаду
16
Ледли
Джо
11
Заха
Уилфрид
29
Джака
Гранит
14
Уолкотт
Тео
11
Озил
Месут
23
Уэлбек
Данни
Кристал Пэлас 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Хенесси Уэйн Вратарь
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 34 Келли Мартин Защитник
- 12 Сахо Мамаду Защитник
- 31 Шлупп Джеффри Защитник
- 28 Миливоевич Лука Полузащитник
- 16 Ледли Джо Полузащитник
- 11 Заха Уилфрид Полузащитник
- 42 Панчеон Джейсон Полузащитник
- 10 Таунсенд Андрос Полузащитник
- 17 Бентеке Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Бентеке Жонатан Травмирован
- Н'Диайе Суаре Папе Травмирован
- Уикхэм Коннор Травмирован
- Дэнн Скотт Травмирован
- Кабай Йоан Травмирован
- Ван Анхольт Патрик Травмирован
Арсенал 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Мартинес Дамиан Вратарь
- 24 Бельерин Эктор Защитник
- 5 Габриэль Паулиста Защитник
- 20 Мустафи Шкодран Защитник
- 18 Монреаль Начо Защитник
- 35 Эльнени Мохамед Полузащитник
- 29 Джака Гранит Полузащитник
- 14 Уолкотт Тео Полузащитник
- 11 Озил Месут Полузащитник
- 7 Санчес Алексис Полузащитник
- 23 Уэлбек Данни Нападающий
- Главный тренер: Венгер Арсен
- Травмы и дисквалификации
- Касорла Санти Травмирован
- Оспина Давид Травмирован
- Косельни Лоран Травмирован
- Чех Петр Травмирован
Предыдущие игры
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 05.04.2017 Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.03.2017 Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд ПЛ
- 04.03.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.02.2017 Кристал Пэлас 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 11.02.2017 Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2017 Кристал Пэлас 0:4 Сандерленд ПЛ
- 31.01.2017 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон ПЛ
- 14.01.2017 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.01.2017 Кристал Пэлас 1:2 Суонси ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Бромвич 3:1 Арсенал ПЛ
- 04.03.2017 Ливерпуль 3:1 Арсенал ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Сандерленд 1:4 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.04.2016 Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.08.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 21.02.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.08.2014 Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 02.02.2014 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.10.2013 Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|62 - 24
|72
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|60 - 22
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|66 - 39
|60
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|57 - 34
|58
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|61 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|43 - 24
|54
|7.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 34
|51
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|39 - 40
|44
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 37
|37
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 48
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 47
|36
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|33 - 45
|36
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|32 - 44
|35
|14.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|44 - 56
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|41 - 57
|33
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 50
|31
|17.
|Халл Сити
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 61
|30
|18.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|37 - 66
|28
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 37
|23
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|30
|5
|5
|20
|24 - 53
|20
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - Арсенал, который состоится 10.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - Арсенал, который состоится 10.04.2017.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас
10.3% (11)
Ничья:
8.4% (9)
Арсенал
81.3% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
49.5% (53)
0:1 Арсенал:
12.1% (13)
0:2 Арсенал:
8.4% (9)
2:1 Кристал Пэлас:
6.5% (7)
1:3 Арсенал:
5.6% (6)
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