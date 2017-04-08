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Стадион:
Мидлсбро
 
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Бёрнли
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riverside Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мидлсбро - Бёрнли
Мидлсбро
56.9% (111)
Ничья:
34.9% (68)
Бёрнли
8.2% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Мидлсбро:
35.9% (70)
Ничья:
30.3% (59)
Мидлсбро:
14.9% (29)
Бёрнли:
4.1% (8)
Ничья:
4.1% (8)
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