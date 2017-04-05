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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Уотфорд
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Уотфорд, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм
91% (61)
Ничья:
3% (2)
Уотфорд
6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
38.8% (26)
Тоттенхэм:
20.9% (14)
Тоттенхэм:
13.4% (9)
Тоттенхэм:
11.9% (8)
Тоттенхэм:
6% (4)
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