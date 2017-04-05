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Стадион:
Борнмут
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Челси, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Челси
Борнмут
6.7% (4)
Ничья:
3.3% (2)
Челси
90% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
31.7% (19)
Челси:
26.7% (16)
Челси:
20% (12)
Челси:
10% (6)
Ничья:
3.3% (2)
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