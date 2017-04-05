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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Халл Сити
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Халл Сити, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити
91.8% (56)
Ничья:
4.9% (3)
Халл Сити
3.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
34.4% (21)
Манчестер Сити:
18% (11)
Манчестер Сити:
13.1% (8)
Манчестер Сити:
11.5% (7)
Манчестер Сити:
11.5% (7)
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