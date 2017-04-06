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Сандерленд
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд
3.8% (3)
Ничья:
7.5% (6)
Манчестер Юнайтед
88.8% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
43.8% (35)
Манчестер Юнайтед:
20% (16)
Манчестер Юнайтед:
12.5% (10)
Манчестер Юнайтед:
6.3% (5)
Ничья:
3.8% (3)
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