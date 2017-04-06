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Сандерленд (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 04.04.2017 Лестер 2:0 Сандерленд ПЛ
- 01.04.2017 Уотфорд 1:0 Сандерленд ПЛ
- 18.03.2017 Сандерленд 0:0 Бёрнли ПЛ
- 05.03.2017 Сандерленд 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
- 11.02.2017 Сандерленд 0:4 Саутгемптон ПЛ
- 04.02.2017 Кристал Пэлас 0:4 Сандерленд ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд ПЛ
- 14.01.2017 Сандерленд 1:3 Сток Сити ПЛ
- 02.01.2017 Сандерленд 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 31.12.2016 Бёрнли 4:1 Сандерленд ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Сандерленд 1:0 Уотфорд ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер ПЛ
- 26.11.2016 Ливерпуль 2:0 Сандерленд ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =10 -0)
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут ПЛ
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.10.2016 Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Сандерленд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Манчестер Юнайтед: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд Премьер-лига
- 13.02.2016 Сандерленд 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.09.2015 Манчестер Юнайтед 3:0 Сандерленд Премьер-лига
- 28.02.2015 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд Премьер-лига
- 24.08.2014 Сандерленд 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 03.05.2014 Манчестер Юнайтед 0:1 Сандерленд Премьер-лига
- 22.01.2014 Манчестер Юнайтед 3:3 Сандерленд Кубок лиги
- 07.01.2014 Сандерленд 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 05.10.2013 Сандерленд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.03.2013 Сандерленд 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 15.12.2012 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд Премьер-лига
- 13.05.2012 Сандерленд 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 05.11.2011 Манчестер Юнайтед 1:0 Сандерленд Премьер-лига
- 26.12.2010 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд Премьер-лига
- 02.10.2010 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 02.05.2010 Сандерленд 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 03.10.2009 Манчестер Юнайтед 2:2 Сандерленд Премьер-лига
- 11.04.2009 Сандерленд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.12.2008 Манчестер Юнайтед 1:0 Сандерленд Премьер-лига
- 26.12.2007 Сандерленд 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|62 - 24
|72
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|60 - 22
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|66 - 39
|60
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|57 - 34
|58
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|61 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|43 - 24
|54
|7.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 34
|51
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|39 - 40
|44
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 37
|37
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 48
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 47
|36
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|33 - 45
|36
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|32 - 44
|35
|14.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|44 - 56
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|41 - 57
|33
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 50
|31
|17.
|Халл Сити
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 61
|30
|18.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|37 - 66
|28
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 37
|23
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|30
|5
|5
|20
|24 - 53
|20
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 45 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед, который состоится 09.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед, который состоится 09.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд
3.8% (3)
Ничья:
7.5% (6)
Манчестер Юнайтед
88.8% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
43.8% (35)
0:1 Манчестер Юнайтед:
20% (16)
0:2 Манчестер Юнайтед:
12.5% (10)
1:3 Манчестер Юнайтед:
6.3% (5)
0:0 Ничья:
3.8% (3)
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