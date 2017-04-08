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Стадион:
Вест Хэм
 
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Суонси
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм
83.5% (162)
Ничья:
10.8% (21)
Суонси
5.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
46.9% (91)
Вест Хэм:
21.6% (42)
Ничья:
8.2% (16)
Вест Хэм:
6.2% (12)
Вест Хэм:
5.2% (10)
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