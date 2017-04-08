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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Лондон
Состав команд
22
Байрам
Сэм
23
Фонте
Жозе
16
Ноубл
Марк
20
Айю
Андре
26
Нотон
Кайл
24
Корк
Джек
42
Кэрролл
Том
Вест Хэм 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рэндолф Даррен Вратарь
- 22 Байрам Сэм Защитник
- 23 Фонте Жозе Защитник
- 19 Коллинз Джеймс Защитник
- 26 Масуаку Артур Защитник
- 8 Куйяте Шейку Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 30 Антонио Майкл Полузащитник
- 10 Лансини Мануэль Полузащитник
- 11 Снодграсс Роберт Полузащитник
- 20 Айю Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Адриан Сан-Мигель Вратарь
- 31 Фернандес Эдимилсон Полузащитник
- 7 Фегули Софьян Полузащитник
- 4 Нордтвейт Ховард Полузащитник
- 15 Сахо Диафра Нападающий
- 28 Кальери Хонатан Нападающий
- 9 Кэрролл Эндрю Нападающий
- Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Огбонна Анджело Травмирован
- Обьянг Педро Травмирован
- Рид Уинстон Травмирован
- Крессуэлл Арон Травмирован
- Тёре Гёкхан Травмирован
Суонси 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 26 Нотон Кайл Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 16 Ольссон Мартин Защитник
- 24 Корк Джек Полузащитник
- 15 Раутледж Уэйн Полузащитник
- 8 Фер Лерой Полузащитник
- 42 Кэрролл Том Полузащитник
- 23 Сигурдссон Гильфи Полузащитник
- 3 Айю Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Нордфельдт Кристоффер Вратарь
- 35 Кингсли Стивен Защитник
- 2 Амат Хорди Защитник
- 4 Ки Сон-Ён Полузащитник
- 20 Монтеро Джефферсон Полузащитник
- 9 Льоренте Фернандо Нападающий
- 28 Нарсинг Лучано Нападающий
- Главный тренер: Клемент Пол
- Травмы и дисквалификации
- Ранхель Анхель Травмирован
- Дайер Натан Травмирован
- Бриттон Леон Травмирован
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Вест Хэм 2:3 Лестер ПЛ
- 11.03.2017 Борнмут 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Уотфорд 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 11.02.2017 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич ПЛ
- 04.02.2017 Саутгемптон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 21.01.2017 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 14.01.2017 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
Суонси (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 05.04.2017 Суонси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 02.04.2017 Суонси 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 18.03.2017 Борнмут 2:0 Суонси ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 05.02.2017 Манчестер Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Кристал Пэлас 1:2 Суонси ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Мидлсбро 3:0 Суонси ПЛ
- 14.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Суонси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Эвертон 1:1 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Суонси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм Премьер-лига
- 07.05.2016 Вест Хэм 1:4 Суонси Премьер-лига
- 20.12.2015 Суонси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 10.01.2015 Суонси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 07.12.2014 Вест Хэм 3:1 Суонси Премьер-лига
- 01.02.2014 Вест Хэм 2:0 Суонси Премьер-лига
- 27.10.2013 Суонси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.02.2013 Вест Хэм 1:0 Суонси Премьер-лига
- 25.08.2012 Суонси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|62 - 24
|72
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|64 - 22
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|66 - 39
|60
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|57 - 34
|58
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|61 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|43 - 24
|54
|7.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 34
|51
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|39 - 40
|44
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 37
|37
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|36 - 52
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 47
|36
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|33 - 45
|36
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|32 - 44
|35
|14.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|44 - 56
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|41 - 57
|33
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 50
|31
|17.
|Халл Сити
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 61
|30
|18.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|37 - 66
|28
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 37
|23
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|30
|5
|5
|20
|24 - 53
|20
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм
83.5% (162)
Ничья:
10.8% (21)
Суонси
5.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
46.9% (91)
1:0 Вест Хэм:
21.6% (42)
1:1 Ничья:
8.2% (16)
2:0 Вест Хэм:
6.2% (12)
3:1 Вест Хэм:
5.2% (10)
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