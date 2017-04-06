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Стадион:
Эвертон
 
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Лестер
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Лестер, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Эвертон
58% (47)
Ничья:
28.4% (23)
Лестер
13.6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
32.1% (26)
Ничья:
25.9% (21)
Эвертон:
16% (13)
Лестер:
8.6% (7)
Эвертон:
7.4% (6)
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