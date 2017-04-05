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Стадион:
Сток Сити
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сток Сити - Ливерпуль, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити
3.3% (2)
Ничья:
13.3% (8)
Ливерпуль
83.3% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
58.3% (35)
Ливерпуль:
13.3% (8)
Ничья:
10% (6)
Ливерпуль:
6.7% (4)
Ливерпуль:
5% (3)
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