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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Саутгемптон
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич
43.1% (85)
Ничья:
44.2% (87)
Саутгемптон
12.7% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (70)
Вест Бромвич:
24.9% (49)
Вест Бромвич:
12.7% (25)
Саутгемптон:
6.6% (13)
Саутгемптон:
3.6% (7)
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