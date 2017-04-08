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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11712
Дижон
1:2
Конец матча
Бастия
0'
0:1
17' Гол
Кривелли Энцо
1:1
29' Гол
Лис-Мелу Пьерр
1:2
58' Гол
Каюзак Янник
87' Желтая карточка
Абейд Мехди
89' Желтая карточка
Ривьер Йоан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
93'
Ривьер Йоан коснулся мяча рукой.
92'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 11712 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Распентино Флориан мяч отбит вратарем
91'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сент-Максимин Аллан и мяч снова в игре
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
90'
Удар от ворот произведет Бастия
90'
Ривьер Йоан из команды Дижон бьет головой мимо ворот
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
90'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
90'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
Желтая карточка
89'
Ривьер Йоан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Ривьер Йоан совершает грубый фол. Джику Александр был жертвой
88'
После дальнего удара, который нанес Мартен Марвен мяч отбит вратарем
Желтая карточка
87'
Абейд Мехди получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
87'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сиони Жиль заработал фол.
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
83'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
83'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ривьер Йоан из команды Дижон делает навес
83'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия подал угловой справа.
83'
Сент-Максимин Аллан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
82'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
81'
Удар от ворот произведет Бастия
81'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Ривьер Йоан
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
81'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Онианге Принс из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Ромен.
Фол, нарушение
79'
Распентино Флориан из команды Бастия делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Бастия
77'
Лотье Жордан из команды Дижон бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
77'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
77'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
76'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
76'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
76'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
74'
Нанжис Ленни выбил мяч на угловой.
74'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
73'
Удар от ворот произведет Бастия
73'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Распентино Флориан
73'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Онианге Принс
72'
Удар от ворот произведет Дижон
72'
Нгандо Аксель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Бастия
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Бела Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
70'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
69'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Саммаритано Фредерик!
69'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
69'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Шафик Фуад из команды Дижон делает неудачный навес.
68'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
68'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
67'
Бела Жереми из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
64'
Мартен Марвен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
61'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Бела Жереми
61'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
Фол, нарушение
61'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Каюзак Янник заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Дижон
61'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
60'
Абейд Мехди совершает грубый фол. Нгандо Аксель был жертвой
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Бастия", а он уже решил момент. Браво!
58'
После штрафного удара, который произвел Нгандо Аксель мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
57'
Абейд Мехди наказан за толчок Нанжис Ленни
56'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Удар от ворот произведет Дижон
54'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия бьет головой мимо ворот
Угловой
53'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.
53'
Шафик Фуад выбил мяч на угловой.
52'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
52'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
52'
Саммаритано Фредерик на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
51'
Шафик Фуад из команды Дижон. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Дижон
50'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
49'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
48'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
47'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
47'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Варро Седрик.
46'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Нанжис Ленни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
43'
Дьони Луа из команды Дижон в офсайде
Офсайд
42'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия в офсайде
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
40'
Дьони Луа из команды Дижон. Это Кулибали Лассана заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
38'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
37'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
36'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
35'
Удар от ворот произведет Бастия
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Саммаритано Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Удар от ворот произведет Дижон
32'
Удар от ворот произведет Дижон
32'
Кривелли Энцо нанёс удар по воротам.
32'
Удар от ворот произведет Бастия
Фол, нарушение
30'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия. Это Варро Седрик заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Шафик Фуад сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лис-Мелу Пьерр из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
29'
Шафик Фуад из команды Дижон делает отличный навес.
Фол, нарушение
27'
Абейд Мехди коснулся мяча рукой.
26'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
26'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
25'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
25'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
25'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Бастия
Фол, нарушение
23'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
23'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
22'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой справа.
22'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
22'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Удар от ворот произведет Бастия
20'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
19'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
17'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
15'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
15'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
15'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Дьони Луа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Лотье Жордан из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
13'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает подножку. Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
13'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Саммаритано Фредерик, и мяч снова в игре
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
11'
Удар от ворот произведет Бастия
11'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
8'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает подножку. Саммаритано Фредерик заработал фол.
8'
Саммаритано Фредерик мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
8'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
7'
Кривелли Энцо из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Варро Седрик.
Фол, нарушение
6'
Шафик Фуад совершает грубый фол. Нгандо Аксель был жертвой
Угловой
6'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
6'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бастия
Фол, нарушение
1'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Абейд Мехди.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:2 Бастия
Дижон
65.3% (130)
Ничья:
25.6% (51)
Бастия
9% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
43.7% (87)
Ничья:
20.6% (41)
Дижон:
16.1% (32)
Дижон:
4.5% (9)
Бастия:
4% (8)
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