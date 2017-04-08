Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 11712
0:1
17' ГолКривелли Энцо
1:1
29' ГолЛис-Мелу Пьерр
1:2
58' ГолКаюзак Янник
87' Желтая карточкаАбейд Мехди
89' Желтая карточкаРивьер Йоан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
93'
Ривьер Йоан коснулся мяча рукой.
92'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 11712 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Распентино Флориан мяч отбит вратарем
91'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сент-Максимин Аллан и мяч снова в игре
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
90'
90'
Ривьер Йоан из команды Дижон бьет головой мимо ворот
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
90'
90'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
89'
Ривьер Йоан получает желтую карточку.
89'
Ривьер Йоан совершает грубый фол. Джику Александр был жертвой
88'
После дальнего удара, который нанес Мартен Марвен мяч отбит вратарем
87'
Абейд Мехди получает желтую карточку за споры
87'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сиони Жиль заработал фол.
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
84'
84'
83'
83'
83'
83'
Ривьер Йоан из команды Дижон делает навес
83'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия подал угловой справа.
83'
Сент-Максимин Аллан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
82'
81'
81'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Ривьер Йоан
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
80'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Онианге Принс из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Ромен.
79'
Распентино Флориан из команды Бастия делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
77'
77'
Лотье Жордан из команды Дижон бьет головой мимо ворот
77'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
77'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
77'
76'
76'
76'
76'
76'
75'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
75'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
74'
74'
Нанжис Ленни выбил мяч на угловой.
74'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
73'
73'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Распентино Флориан
73'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Онианге Принс
72'
72'
Нгандо Аксель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Бела Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
69'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Саммаритано Фредерик!
69'
69'
69'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Шафик Фуад из команды Дижон делает неудачный навес.
68'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
68'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
67'
Бела Жереми из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
64'
64'
Мартен Марвен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
62'
Бела Жереми из команды Дижон делает навес
61'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Бела Жереми
61'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
61'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Каюзак Янник заработал фол.
61'
61'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Абейд Мехди совершает грубый фол. Нгандо Аксель был жертвой
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Бастия", а он уже решил момент. Браво!
58'
После штрафного удара, который произвел Нгандо Аксель мяч попадает в штангу
57'
Абейд Мехди наказан за толчок Нанжис Ленни
56'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
54'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия бьет головой мимо ворот
53'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.
53'
Шафик Фуад выбил мяч на угловой.
52'
52'
52'
52'
52'
Саммаритано Фредерик на финте ушёл от оппонента.
51'
Шафик Фуад из команды Дижон. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
49'
49'
48'
48'
47'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
47'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Варро Седрик.
46'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Нанжис Ленни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
42'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия в офсайде
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Дьони Луа из команды Дижон. Это Кулибали Лассана заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
37'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
37'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
36'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Саммаритано Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
32'
32'
Кривелли Энцо нанёс удар по воротам.
32'
30'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия. Это Варро Седрик заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Шафик Фуад сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лис-Мелу Пьерр из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
29'
Шафик Фуад из команды Дижон делает отличный навес.
27'
Абейд Мехди коснулся мяча рукой.
26'
26'
26'
25'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
24'
23'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
23'
22'
22'
22'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
20'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
20'
19'
17'
Кулибали Лассана сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
15'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
15'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Дьони Луа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Лотье Жордан из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
13'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает подножку. Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
13'
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Саммаритано Фредерик, и мяч снова в игре
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
11'
11'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает подножку. Саммаритано Фредерик заработал фол.
8'
Саммаритано Фредерик мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
8'
7'
Кривелли Энцо из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Варро Седрик.
6'
Шафик Фуад совершает грубый фол. Нгандо Аксель был жертвой
6'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
3'
1'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Абейд Мехди.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:2 Бастия
Дижон
65.3% (130)
Ничья:
25.6% (51)
Бастия
9% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
43.7% (87)
1:1 Ничья:
20.6% (41)
2:1 Дижон:
16.1% (32)
2:0 Дижон:
4.5% (9)
0:1 Бастия:
4% (8)
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