  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17286
Кан
0:2
Конец матча
Монпелье
0'
13' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
0:1
49' Гол
Сессеньон Стефан
50' Желтая карточка
Сантини Иван
55' Желтая карточка
Конгре Даниэль
56' Желтая карточка
Будебуз Ряд
76' Желтая карточка
Веркутр Реми
77' Желтая карточка
Иконе Джонатан
77' Желтая карточка
Яхья Аледдин
0:2
88' Гол
Иконе Джонатан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
93'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Кан
92'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.

91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Гильберт Фредерик получил травму и заменен. Сеубе Николя выходит на поле.
Травма, повреждение
91'
Гильберт Фредерик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
89'
Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Иконе Джонатан и мяч снова в игре
88'
Ласне Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иконе Джонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Ласне Пол из команды Монпелье делает пас партнеру.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 17286 болельщиков
88'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Сане Пап
86'
Удар от ворот произведет Кан
86'
Сессеньон Стефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
83'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
79'
Мбенза Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
78'
Тактическая замена. Адеоти Жордан уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
Желтая карточка
77'
Яхья Аледдин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
77'
Иконе Джонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
77'
Мбенза Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
76'
Веркутр Реми получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
76'
Мбенза Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Монпелье
75'
Фере Жюльен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
73'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Монпелье
72'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
72'
Карамо Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
72'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
71'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
71'
Фере Жюльен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
71'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
70'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
70'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Женевуа Ромен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
69'
Удар от ворот произведет Монпелье
68'
Карамо Янн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
68'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Илтон Виторино.
66'
Удар от ворот произведет Монпелье
66'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
65'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
63'
Карамо Янн из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
59'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Скири Эйе заработал фол.
59'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
57'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
После штрафного удара,который нанес Роделен Ронни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
56'
Будебуз Ряд получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Будебуз Ряд из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Делаплас Джонатан.
56'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
56'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Конгре Даниэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Конгре Даниэль атакует сзади соперника. Делаплас Джонатан пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Монпелье
53'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фере Жюльен.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Илтон Виторино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
50'
Сантини Иван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Илтон Виторино.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сессеньон Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет Кан
48'
Руссийон Жером бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Илтон Виторино имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
47'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Монпелье
45'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
44'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
44'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фере Жюльен.
Фол, нарушение
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Карамо Янн из команды Кан делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
42'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
41'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Женевуа Ромен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Делаплас Джонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Делаплас Джонатан на финте ушёл от оппонента.
39'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
39'
Мунье Стив из команды Монпелье делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Мунье Стив, и мяч снова в игре
37'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
36'
Мбенза Исаак атакует сзади соперника. Роделен Ронни пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
33'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
32'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
27'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
25'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Монпелье
24'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
24'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
23'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Кан
22'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Монпелье
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
19'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Кан
17'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
15'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
14'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
14'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
13'
Гильберт Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол. Руссийон Жером был жертвой
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Будебуз Ряд из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
12'
Скири Эйе из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
12'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
12'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
11'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
11'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Мбенза Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
Фол, нарушение
10'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
9'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Кан
9'
Мбенза Исаак отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
После удара головой, который сделал Адеоти Жордан мяч попадает в перекладину
Угловой
8'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Делаплас Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Удар от ворот произведет Кан
Угловой
4'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Руссийон Жером бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
4'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
4'
Мбенза Исаак имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
4'
Мбенза Исаак оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
3'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
1'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Илтон Виторино.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:2 Монпелье
Кан
46% (91)
Ничья:
36.9% (73)
Монпелье
17.2% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (62)
Кан:
21.7% (43)
Кан:
19.2% (38)
Монпелье:
7.6% (15)
Монпелье:
6.6% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация