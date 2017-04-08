Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 17286
13' Желтая карточкаГильберт Фредерик
0:1
49' ГолСессеньон Стефан
50' Желтая карточкаСантини Иван
55' Желтая карточкаКонгре Даниэль
56' Желтая карточкаБудебуз Ряд
76' Желтая карточкаВеркутр Реми
77' Желтая карточкаИконе Джонатан
77' Желтая карточкаЯхья Аледдин
0:2
88' ГолИконе Джонатан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
93'
92'
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Гильберт Фредерик получил травму и заменен. Сеубе Николя выходит на поле.
91'
Гильберт Фредерик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Иконе Джонатан и мяч снова в игре
88'
Ласне Пол сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иконе Джонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
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88'
87'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Сане Пап
86'
86'
Сессеньон Стефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
83'
83'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
79'
Мбенза Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
78'
Тактическая замена. Адеоти Жордан уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
77'
Яхья Аледдин получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Иконе Джонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Мбенза Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Веркутр Реми получает желтую карточку за споры
76'
Мбенза Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
75'
Фере Жюльен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
73'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
73'
72'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
72'
Карамо Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
72'
72'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
71'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
71'
Фере Жюльен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
71'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
70'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Женевуа Ромен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
69'
68'
Карамо Янн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
66'
66'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
64'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
63'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
63'
Карамо Янн из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Скири Эйе заработал фол.
59'
58'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
57'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
После штрафного удара,который нанес Роделен Ронни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
56'
Будебуз Ряд получает желтую карточку.
56'
Будебуз Ряд из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Делаплас Джонатан.
56'
56'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
56'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Конгре Даниэль получает желтую карточку.
55'
Конгре Даниэль атакует сзади соперника. Делаплас Джонатан пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
53'
52'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фере Жюльен.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Илтон Виторино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Сантини Иван получает желтую карточку.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сессеньон Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает пас партнеру.
48'
48'
Руссийон Жером бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Илтон Виторино имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
47'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
44'
44'
44'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фере Жюльен.
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
42'
Карамо Янн из команды Кан делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
42'
42'
41'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Женевуа Ромен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Делаплас Джонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Делаплас Джонатан на финте ушёл от оппонента.
39'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
39'
Мунье Стив из команды Монпелье делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Мунье Стив, и мяч снова в игре
37'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
36'
Мбенза Исаак атакует сзади соперника. Роделен Ронни пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
33'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
33'
32'
32'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
30'
28'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
27'
Пионнье Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
24'
24'
24'
23'
23'
23'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
22'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
19'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
19'
17'
16'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
15'
15'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
14'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
Гильберт Фредерик получает желтую карточку.
13'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол. Руссийон Жером был жертвой
13'
12'
Будебуз Ряд из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
12'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
12'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
11'
11'
Мбенза Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
10'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
10'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
9'
9'
Мбенза Исаак отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
После удара головой, который сделал Адеоти Жордан мяч попадает в перекладину
8'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Делаплас Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
4'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Руссийон Жером бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
4'
Мбенза Исаак имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
4'
Мбенза Исаак оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:2 Монпелье
Кан
46% (91)
Ничья:
36.9% (73)
Монпелье
17.2% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (62)
1:0 Кан:
21.7% (43)
2:1 Кан:
19.2% (38)
1:2 Монпелье:
7.6% (15)
0:1 Монпелье:
6.6% (13)
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