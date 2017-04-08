Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 19835
7' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
11' Желтая карточкаТулалан Жереми
1:0
14' ГолМалком Филипе
31' Желтая карточкаКоад Рено
2:0
50' ПенальтиВада Валентин
3:0
52' ГолВада Валентин
90' Желтая карточкаМолле Флоран
90' Красная карточкаАссу-Экотто Бенуа
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Ролан Диего бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
95'
Уна Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
95'
Ассу-Экотто Бенуа получает красную карточку за не спортивное поведение
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
93'
Малком Филипе попадает в перекладину. Какой шанс!
92'
92'
91'
91'
Ролан Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Boris Mathis из команды Мец. Это Сабали Юссуф заработал фол.
90'
Молле Флоран сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
90'
Молле Флоран из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Тулалан Жереми.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
88'
88'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
88'
Диабате Шейк выбил мяч на угловой.
88'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Boris Mathis
86'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сабали Юссуф.
86'
84'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
83'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
82'
Контенто Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
82'
82'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
80'
Вада Валентин из команды Бордо отвел угрозу отличным подкатом
80'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
80'
Молле Флоран из команды Мец делает пас партнеру.
78'
Нгетт Опа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников.
78'
75'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Уна Адам
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
72'
Тактическая замена. Жуффре Ян уходит с поля и его заменяет Лежен Кевин
71'
Молле Флоран попадает в перекладину. Какой шанс!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вада Валентин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
70'
70'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
67'
66'
66'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дианье Фаллу из команды Мец делает навес
66'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Молле Флоран бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
66'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает пас партнеру.
65'
64'
Фалетт Симон наказан за толчок Лаборд Гаэтан
64'
После дальнего удара, который нанес Диабате Шейк мяч отбит вратарем
62'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Камано Франсуа нарушает правила. Балью Иван пострадал
61'
Ассу-Экотто Бенуа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
60'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
58'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
57'
57'
57'
Малком Филипе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
56'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный навес.
56'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
53'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
52'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
52'
Дианье Фаллу ошибается в защите.
52'
51'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Г О О О О О Л - Вада Валентин из команды Бордо забивает пенальти
49'
ПЕНАЛТИ! - Ассу-Экотто Бенуа тянет соперника за майку в штрафной площади. Малком Филипе заработал пенальти для своей команды
48'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
47'
47'
Паллуа Николя из команды Бордо бьет головой мимо ворот
47'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
47'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Вада Валентин из команды Бордо делает пас партнеру.
46'
46'
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46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Санхаре Юнусс пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Сабали Юссуф блокирует соперника. Фалетт Симон заработал своей команде штрафной.
44'
Фалетт Симон из команды Мец устремляется вперед с мячом.
43'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Дидийон Томас из команды Мец остановил атаку, перехватив мяч.
42'
42'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
41'
Манджек Жорж наказан за толчок Контенто Диего
41'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Вада Валентин из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
39'
39'
Дюкур Шейк из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
37'
Левчук Игор пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
37'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Балью Иван из команды Мец делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Удар от ворот произведет Бордо
35'
Жуффре Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
32'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Коад Рено сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
31'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
31'
Коад Рено попадает в перекладину. Какой шанс!
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
ШТАНГА! Сабали Юссуф попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
Камано Франсуа бьет в штангу и упускает момент забить!
29'
28'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
26'
Тулалан Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
26'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Тулалан Жереми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
23'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Контенто Диего из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Жуффре Ян.
22'
21'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
21'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
21'
Вада Валентин бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
21'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас
21'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
21'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
20'
19'
19'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Контенто Диего заработал фол.
18'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
18'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
17'
Вада Валентин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
17'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
17'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный навес.
17'
15'
15'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Вада Валентин сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малком Филипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Вада Валентин из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
14'
14'
12'
11'
Тулалан Жереми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
11'
Тулалан Жереми блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
10'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Санхаре Юнусс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
7'
Санхаре Юнусс атакует сзади соперника. Дюкур Шейк пострадал.
7'
7'
Малком Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Тулалан Жереми из команды Бордо. Это Коад Рено заработал фол.
3'
3'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Мец
Бордо
98% (194)
Ничья:
1% (2)
Мец
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бордо:
36.4% (72)
2:1 Бордо:
33.8% (67)
1:0 Бордо:
22.2% (44)
3:1 Бордо:
3.5% (7)
3:0 Бордо:
1% (2)
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