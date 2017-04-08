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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 19835
Бордо
3:0
Конец матча
Мец
0'
7' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
11' Желтая карточка
Тулалан Жереми
1:0
14' Гол
Малком Филипе
31' Желтая карточка
Коад Рено
2:0
50' Пенальти
Вада Валентин
3:0
52' Гол
Вада Валентин
90' Желтая карточка
Молле Флоран
90' Красная карточка
Ассу-Экотто Бенуа
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Ролан Диего бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Травма, повреждение
95'
Уна Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
95'
Ассу-Экотто Бенуа получает красную карточку за не спортивное поведение
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
94'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Ролан Диего заработал фол.

93'
Малком Филипе попадает в перекладину. Какой шанс!
93'
Уна Адам из команды Бордо делает пас партнеру.
92'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Ролан Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Boris Mathis из команды Мец. Это Сабали Юссуф заработал фол.
Желтая карточка
90'
Молле Флоран сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
90'
Молле Флоран из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Тулалан Жереми.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
88'
Диабате Шейк выбил мяч на угловой.
88'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Boris Mathis
Фол, нарушение
86'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Сабали Юссуф.
86'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
83'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Удар от ворот произведет Мец
82'
Контенто Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Контенто Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
82'
Контенто Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
82'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
80'
Вада Валентин из команды Бордо отвел угрозу отличным подкатом
80'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
80'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
80'
Молле Флоран из команды Мец делает пас партнеру.
78'
Нгетт Опа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников.
78'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Уна Адам
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Жуффре Ян уходит с поля и его заменяет Лежен Кевин
71'
Молле Флоран попадает в перекладину. Какой шанс!
70'
Жуффре Ян из команды Мец делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вада Валентин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
70'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
69'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
67'
Жуффре Ян из команды Мец делает передачу за спину защитников.
66'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дианье Фаллу из команды Мец делает навес
66'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Нгетт Опа из команды Мец подал угловой слева.
66'
Молле Флоран бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
66'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Нгетт Опа из команды Мец делает навес прямо в штрафную.
65'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает пас партнеру.
65'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
64'
Фалетт Симон наказан за толчок Лаборд Гаэтан
64'
После дальнего удара, который нанес Диабате Шейк мяч отбит вратарем
62'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Камано Франсуа нарушает правила. Балью Иван пострадал
61'
Ассу-Экотто Бенуа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
60'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
57'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Мец
57'
Малком Филипе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
56'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный навес.
Фол, нарушение
56'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Контенто Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
53'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
52'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Дианье Фаллу ошибается в защите.
52'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
51'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Вада Валентин из команды Бордо забивает пенальти
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛТИ! - Ассу-Экотто Бенуа тянет соперника за майку в штрафной площади. Малком Филипе заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
48'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Мец
47'
Паллуа Николя из команды Бордо бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
47'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Вада Валентин из команды Бордо делает пас партнеру.
46'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 19835 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
47'
Санхаре Юнусс пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает пас партнеру.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Сабали Юссуф блокирует соперника. Фалетт Симон заработал своей команде штрафной.
44'
Фалетт Симон из команды Мец устремляется вперед с мячом.
43'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Дидийон Томас из команды Мец остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает пас партнеру.
42'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
41'
Манджек Жорж наказан за толчок Контенто Диего
41'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
41'
Нгетт Опа из команды Мец устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Вада Валентин из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дюкур Шейк из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Левчук Игор пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
37'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Балью Иван из команды Мец делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Удар от ворот произведет Бордо
35'
Жуффре Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Удар от ворот произведет Мец
32'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Желтая карточка
31'
Коад Рено сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
31'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
31'
Коад Рено попадает в перекладину. Какой шанс!
31'
Жуффре Ян из команды Мец делает пас партнеру.
31'
Нгетт Опа из команды Мец делает пас партнеру.
30'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Удар от ворот произведет Мец
29'
ШТАНГА! Сабали Юссуф попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
Камано Франсуа бьет в штангу и упускает момент забить!
29'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
Угловой
27'
Коад Рено из команды Мец разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
26'
Тулалан Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
26'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
24'
Тулалан Жереми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
23'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Контенто Диего из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Жуффре Ян.
22'
Удар от ворот произведет Мец
21'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
Угловой
21'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
21'
Вада Валентин бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
21'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас
21'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
21'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Мец
19'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Контенто Диего заработал фол.
Офсайд
18'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
18'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
17'
Вада Валентин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
17'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
17'
Контенто Диего из команды Бордо делает отличный навес.
17'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
15'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
15'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Вада Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малком Филипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Вада Валентин из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
14'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Мец
Желтая карточка
11'
Тулалан Жереми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
11'
Тулалан Жереми блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
11'
Нгетт Опа из команды Мец устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
10'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
10'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
8'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
7'
Санхаре Юнусс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
7'
Санхаре Юнусс атакует сзади соперника. Дюкур Шейк пострадал.
7'
Удар от ворот произведет Мец
7'
Малком Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
6'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
5'
Жуффре Ян из команды Мец в офсайде
5'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Тулалан Жереми из команды Бордо. Это Коад Рено заработал фол.
3'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Коад Рено из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Мец
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Мец
Бордо
98% (194)
Ничья:
1% (2)
Мец
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
36.4% (72)
Бордо:
33.8% (67)
Бордо:
22.2% (44)
Бордо:
3.5% (7)
Бордо:
1% (2)
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