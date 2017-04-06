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Стадион:
ПСЖ
 
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Генгам
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Генгам, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Генгам
ПСЖ
96.7% (87)
Ничья:
0% (0)
Генгам
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
45.6% (41)
ПСЖ:
15.6% (14)
ПСЖ:
11.1% (10)
ПСЖ:
7.8% (7)
ПСЖ:
5.6% (5)
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