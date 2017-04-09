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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
Второй тайм: 52'
0:1
15' ГолНакулма Преджус
|
15'
0:1
Состав команд
12
М'Бенге
Шейх
17
Сельнес
Оле
21
Амума
Ромен
11
Севе
Анри
27
Берич
Роберт
30
Дюпе
Максим
15
Дюбуа
Лео
26
Джиджи
Коффи
27
Жийе
Гийом
Сент-Этьен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 33 Пьер-Габриэль Ронаэль Защитник
- 2 Теофил-Катерин Кевин Защитник
- 19 Погба Флорентин Защитник
- 12 М'Бенге Шейх Защитник
- 14 Верету Жордан Полузащитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 21 Амума Ромен Полузащитник
- 11 Севе Анри Полузащитник
- 22 Монне-Паке Кевин Полузащитник
- 27 Берич Роберт Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мулен Жесси Вратарь
- 31 Маига Хабиб Защитник
- 4 Лакруа Лео Защитник
- 26 Интима Жорже Полузащитник
- 8 Корнье Бенжамин Полузащитник
- 5 Пажо Венсан Полузащитник
- 18 Лемуань Фабьен Полузащитник
- Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Таннан Уссама Травмирован
- Содерлунд Александер Травмирован
Нант 4-4-2
- Основной состав
- 30 Дюпе Максим Вратарь
- 15 Дюбуа Лео Защитник
- 26 Джиджи Коффи Защитник
- 3 Карлос Диего Сантос Защитник
- 6 Лима Лукас Защитник
- 11 Качаниклич Алекс Полузащитник
- 27 Жийе Гийом Полузащитник
- 28 Ронжье Валентин Полузащитник
- 8 Томассон Адриен Полузащитник
- 9 Сала Эмилиано Нападающий
- 22 Накулма Преджус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Риу Реми Вратарь
- 4 Вискаррондо Освальдо Защитник
- 20 Фелипе Пардо Полузащитник
- 23 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 19 Туре Абдулайе Полузащитник
- 14 Арит Амин Полузащитник
- 10 Бамму Ясин Нападающий
- Главный тренер: Sergio Conceicao
- Травмы и дисквалификации
- Сигторссон Колбейнн Травмирован
Предыдущие игры
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 19.03.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 12.03.2017 Сент-Этьен 2:2 Мец Л1
- 04.03.2017 Бастия 0:0 Сент-Этьен Л1
- 26.02.2017 Сент-Этьен 0:1 Кан Л1
- 19.02.2017 Монпелье 2:1 Сент-Этьен Л1
- 12.02.2017 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Л1
- 08.02.2017 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Л1
- 22.01.2017 Сент-Этьен 2:1 Анже Л1
- 13.01.2017 Лилль 1:1 Сент-Этьен Л1
- 21.12.2016 Сент-Этьен 0:0 Нанси Л1
- 17.12.2016 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Л1
- 11.12.2016 Сент-Этьен 1:0 Генгам Л1
- 04.12.2016 Ренн 2:0 Сент-Этьен Л1
- 30.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Марсель Л1
- 27.11.2016 Анже 1:2 Сент-Этьен Л1
- 20.11.2016 Сент-Этьен 0:1 Ницца Л1
- 06.11.2016 Мец 0:0 Сент-Этьен Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
Нант (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.04.2017 Нант 2:1 Анже Л1
- 18.03.2017 Нант 1:1 Ницца Л1
- 11.03.2017 Монпелье 2:3 Нант Л1
- 05.03.2017 Монако 4:0 Нант Л1
- 01.03.2017 Бастия 2:2 Нант Л1
- 24.02.2017 Нант 3:1 Дижон Л1
- 18.02.2017 Мец 1:1 Нант Л1
- 12.02.2017 Нант 3:2 Марсель Л1
- 05.02.2017 Нант 0:2 Нанси Л1
- 28.01.2017 Ренн 1:1 Нант Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 18.01.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 14.01.2017 Тулуза 0:1 Нант Л1
- 21.12.2016 Нант 1:0 Монпелье Л1
- 16.12.2016 Анже 0:2 Нант Л1
- 03.12.2016 Генгам 2:0 Нант Л1
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Л1
- 26.11.2016 Нант 0:0 Лилль Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 05.11.2016 Нант 1:1 Тулуза Л1
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 21.09.2016 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1
- 10.01.2016 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1
- 20.09.2015 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1
- 15.07.2015 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи. Клубы
- 12.04.2015 Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1
- 23.11.2014 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1
- 10.05.2014 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1
- 21.12.2013 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1
- 08.03.2009 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1
- 18.10.2008 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|88 - 26
|74
|2.
|Ницца
|Заявка
|32
|20
|10
|2
|52 - 26
|70
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|60 - 21
|68
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|17
|3
|12
|65 - 40
|54
|5.
|Бордо
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 39
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|44 - 38
|48
|7.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|31
|11
|11
|9
|34 - 25
|44
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|31 - 45
|44
|9.
|Генгам
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 39
|41
|10.
|Тулуза
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|33 - 33
|41
|11.
|Ренн
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|32 - 41
|39
|13.
|Лилль
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|31 - 39
|37
|14.
|Монпелье
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|45 - 55
|36
|15.
|Мец
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 59
|35
|16.
|Кан
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|31 - 54
|32
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|37 - 62
|31
|18.
|Нанси
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|24 - 41
|31
|19.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 50
|29
|20.
|Бастия
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|26 - 46
|28
Второй тайм
51'
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
49'
49'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
47'
Сельнес Оле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
Севе Анри бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дюпе Максим неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
43'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Жийе Гийом наказан за толчок Севе Анри
42'
Накулма Преджус из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль.
42'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
39'
Качаниклич Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес
39'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
39'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Качаниклич Алекс коснулся мяча рукой.
36'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает навес
36'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
35'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
34'
Сельнес Оле совершает грубый фол. Качаниклич Алекс был жертвой
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
30'
После штрафного удара,который нанес Севе Анри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
29'
Жийе Гийом наказан за толчок Монне-Паке Кевин
29'
28'
ШТАНГА! – Берич Роберт ударом головой попадает в штангу
28'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Жийе Гийом из команды Нант наносит неточный удар с лета
26'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дюбуа Лео на финте ушёл от оппонента.
26'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
24'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
22'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен. Это Накулма Преджус заработал фол.
21'
21'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
17'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
17'
Ронжье Валентин из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
17'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
15'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накулма Преджус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
14'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
14'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
13'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
12'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
12'
11'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
11'
11'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
11'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
11'
Монне-Паке Кевин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
9'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
8'
Дюбуа Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Монне-Паке Кевин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Дюпе Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Погба Флорентин наказан за толчок Джиджи Коффи
6'
6'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
6'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
3'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
3'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
3'
Верету Жордан выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Нант
Сент-Этьен
82.4% (164)
Ничья:
14.1% (28)
Нант
3.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
42.7% (85)
2:1 Сент-Этьен:
26.6% (53)
1:1 Ничья:
10.6% (21)
2:0 Сент-Этьен:
9.5% (19)
1:2 Нант:
2.5% (5)
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