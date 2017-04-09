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Стадион:
Сент-Этьен
0:1
Второй тайм: 52'
Нант
0'
0:1
15' Гол
Накулма Преджус
52'
Второй тайм
51'
Удар от ворот произведет Нант
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
49'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
49'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Сельнес Оле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
47'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
47'
Севе Анри бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
45'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дюпе Максим неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
43'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Жийе Гийом наказан за толчок Севе Анри
Фол, нарушение
42'
Накулма Преджус из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль.
42'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
41'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
40'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
39'
Качаниклич Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес
39'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
39'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Качаниклич Алекс коснулся мяча рукой.
36'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает навес
36'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
35'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
34'
Дюбуа Лео из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Сельнес Оле совершает грубый фол. Качаниклич Алекс был жертвой
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
30'
После штрафного удара,который нанес Севе Анри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
29'
Жийе Гийом наказан за толчок Монне-Паке Кевин
29'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
ШТАНГА! – Берич Роберт ударом головой попадает в штангу
28'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Жийе Гийом из команды Нант наносит неточный удар с лета
26'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дюбуа Лео на финте ушёл от оппонента.
Угловой
26'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
25'
Дюбуа Лео из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
24'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
22'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен. Это Накулма Преджус заработал фол.
21'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
19'
Дюбуа Лео из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
17'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
17'
Ронжье Валентин из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
17'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
17'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
15'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накулма Преджус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
14'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
14'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
13'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
Офсайд
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
12'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Нант
11'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
11'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
Угловой
11'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
11'
Монне-Паке Кевин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
9'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
8'
Дюбуа Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Монне-Паке Кевин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Дюпе Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
6'
Погба Флорентин наказан за толчок Джиджи Коффи
Угловой
6'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
6'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
6'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
3'
Дюбуа Лео из команды Нант наносит неточный удар с лета
3'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Офсайд
3'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
3'
Верету Жордан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Удар от ворот произведет Нант
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Нант
Сент-Этьен
82.4% (164)
Ничья:
14.1% (28)
Нант
3.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
42.7% (85)
Сент-Этьен:
26.6% (53)
Ничья:
10.6% (21)
Сент-Этьен:
9.5% (19)
Нант:
2.5% (5)
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