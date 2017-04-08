Второй тайм

93' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

93' Судья свистит, и матч окончен

93' Сегодняшная посещаемость составляет 35595 болельщиков

92' Удар от ворот произведет Лион

92' Мвемба Арнольд бьет из пределов штрафной и упускает момент!

92' Удар от ворот произведет Лорьян

91' [2] - столько добавил арбитр времени.

90' Удар от ворот произведет Лорьян

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

90' Вальбуэна Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!

89' Удар от ворот произведет Лорьян

89' Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

88' Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

88' Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.

88' Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

87' Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

87' Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.

84' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

84' Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Маммана Эмануэль получает желтую карточку за споры

80' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин

80' Удар от ворот произведет Лион

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

80' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Вратарь парирует удар, который нанес Марво Сильвен , и мяч снова в игре

80' Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Лорьян

77' Удар от ворот произведет Лион

77' Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!

76' Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

73' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

73' Игроки ФК " Лорьян " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

71' Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.

70' Удар от ворот произведет Лион

69' Жано Бенжамин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

68' Удар от ворот произведет Лорьян

68' Вальбуэна Матьё наносит удар через себя, но мяч проходит мимо

68' Вратарь парирует удар, который нанес Толиссо Корентин , и мяч снова в игре

68' Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.

67' Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо

67' Удар от ворот произведет Лион

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

64' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль , и мяч снова в игре

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Лаутоа Веслей бьет из пределов штрафной и упускает момент!

59' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

59' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

59' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

57' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.

56' Туре Зарго сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

55' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

54' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

54' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

52' Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

49' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен

49' Маммана Эмануэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

48' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.