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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 35595
Лион
1:4
Конец матча
Лорьян
0'
12' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
1:0
28' Гол
Толиссо Корентин
39' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
1:1
42' Гол
Уорис Маджид
44' Желтая карточка
Фекир Набиль
1:2
49' Гол
Марво Сильвен
1:3
73' Гол
Муканджо Бенжамин
1:4
80' Гол
Муканджо Бенжамин
83' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
90'+3
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 35595 болельщиков
92'
Удар от ворот произведет Лион
92'
Мвемба Арнольд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Удар от ворот произведет Лорьян

92'
Депай Мемфис из команды Лион делает неудачный навес.
Фол, нарушение
92'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Маммана Эмануэль заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Лорьян
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Вальбуэна Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Удар от ворот произведет Лорьян
89'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Вакасо Альхассан блокирует соперника. Фекир Набиль заработал своей команде штрафной.
Травма, повреждение
87'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
87'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
85'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Ляказетт Александр из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
83'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
Желтая карточка
83'
Маммана Эмануэль получает желтую карточку за споры
82'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
82'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин!
80'
Лопеш Антони ошибается в защите.
80'
Удар от ворот произведет Лион
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Марво Сильвен, и мяч снова в игре
80'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Жано Бенжамин
Офсайд
78'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
78'
Удар от ворот произведет Лорьян
77'
Удар от ворот произведет Лион
77'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой справа.
76'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Тактическая замена. Лаутоа Веслей уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
73'
Морейра Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает пас партнеру.
73'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
72'
Уорис Маджид наказан за толчок Гоналон Максим
Офсайд
71'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
71'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Удар от ворот произведет Лион
69'
Жано Бенжамин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Удар от ворот произведет Лорьян
68'
Вальбуэна Матьё наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Толиссо Корентин, и мяч снова в игре
68'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
68'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
66'
Марво Сильвен блокирует соперника. Рафаэль да Сильва заработал своей команде штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Толиссо Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
64'
Тактическая замена. Ферри Жордан уходит с поля и его заменяет Ляказетт Александр
Фол, нарушение
62'
Ферри Жордан из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
61'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
61'
Толиссо Корентин из команды Лион делает пас партнеру.
61'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Удар от ворот произведет Лион
59'
Лаутоа Веслей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Ферри Жордан из команды Лион делает неудачный навес.
57'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
57'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
56'
Депай Мемфис из команды Лион наносит очень неточный удар.
56'
Туре Зарго сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает неудачный навес.
55'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
54'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Марво Сильвен нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен!
49'
Маммана Эмануэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Пейбернес Матьё уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
46'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
46'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
46'
Мвемба Арнольд наказан за толчок Ферри Жордан
46'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Фекир Набиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
44'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Алядьер Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уорис Маджид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Фекир Набиль из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Корне Максвелл мяча так и не получил
41'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
41'
Ле Гофф Венсан выбил мяч на угловой.
41'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
41'
Удар от ворот произведет Лорьян
40'
Фекир Набиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
39'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Лаутоа Веслей атакует сзади соперника. Фекир Набиль пострадал.
38'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
37'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Ферри Жордан заработал фол.
Травма, повреждение
36'
Пейбернес Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Удар от ворот произведет Лион
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
35'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
35'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает пас партнеру.
35'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
34'
Удар от ворот произведет Лорьян
34'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
34'
Жалле Кристоф из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
34'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Толиссо Корентин, и мяч снова в игре
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Пейбернес Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Пейбернес Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Корне Максвелл из команды Лион наносит очень неточный удар.
31'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
31'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников.
30'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Алядьер Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Толиссо Корентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Лион
27'
Лаутоа Веслей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Лорьян
26'
Рафаэль да Сильва из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фекир Набиль не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
24'
Толиссо Корентин из команды Лион делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
23'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Угловой
22'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
22'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
22'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Ферри Жордан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
21'
Удар от ворот произведет Лион
21'
Марво Сильвен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Лекомт Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
20'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
19'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Лорьян
19'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
18'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян. Это Ферри Жордан заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Лорьян
17'
Маммана Эмануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
17'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Корне Максвелл из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
16'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
16'
Гоналон Максим из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Депай Мемфис, и мяч снова в игре
15'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
15'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Удар от ворот произведет Лорьян
13'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
12'
Рафаэль да Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
12'
Алядьер Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Рафаэль да Сильва совершает грубый фол. Алядьер Жереми был жертвой
12'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Удар от ворот произведет Лорьян
9'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Жалле Кристоф из команды Лион делает пас партнеру.
9'
Гоналон Максим из команды Лион делает передачу за спину защитников.
8'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
8'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
8'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
6'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Алядьер Жереми
Фол, нарушение
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
3'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Лион
2'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
1'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лорьян". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:4 Лорьян
Лион
98.5% (194)
Ничья:
1% (2)
Лорьян
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
38.1% (75)
Лион:
17.8% (35)
Лион:
14.2% (28)
Лион:
12.7% (25)
Лион:
10.7% (21)
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