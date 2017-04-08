Стадион: Люмьер Зрители: 35595
12' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
1:0
28' ГолТолиссо Корентин
39' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
1:1
42' ГолУорис Маджид
44' Желтая карточкаФекир Набиль
1:2
49' ГолМарво Сильвен
1:3
73' ГолМуканджо Бенжамин
1:4
80' ГолМуканджо Бенжамин
83' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
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92'
92'
Мвемба Арнольд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
92'
Депай Мемфис из команды Лион делает неудачный навес.
92'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Маммана Эмануэль заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Вальбуэна Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
89'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
88'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Вакасо Альхассан блокирует соперника. Фекир Набиль заработал своей команде штрафной.
87'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
87'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Ляказетт Александр из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
84'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой слева.
83'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
83'
Маммана Эмануэль получает желтую карточку за споры
82'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
82'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает навес
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин!
80'
Лопеш Антони ошибается в защите.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Марво Сильвен, и мяч снова в игре
80'
79'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
79'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Жано Бенжамин
78'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
78'
77'
77'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
76'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян подал угловой справа.
76'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Тактическая замена. Лаутоа Веслей уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
73'
Морейра Стивен сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает пас партнеру.
73'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Уорис Маджид наказан за толчок Гоналон Максим
71'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
71'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Янга-Мбива Мапу
70'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
69'
Жано Бенжамин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
68'
Вальбуэна Матьё наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Толиссо Корентин, и мяч снова в игре
68'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
68'
67'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
66'
Марво Сильвен блокирует соперника. Рафаэль да Сильва заработал своей команде штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
64'
Толиссо Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
64'
Тактическая замена. Ферри Жордан уходит с поля и его заменяет Ляказетт Александр
62'
Ферри Жордан из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
61'
61'
Толиссо Корентин из команды Лион делает пас партнеру.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
59'
Лаутоа Веслей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Ферри Жордан из команды Лион делает неудачный навес.
57'
57'
57'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
56'
Депай Мемфис из команды Лион наносит очень неточный удар.
56'
Туре Зарго сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает неудачный навес.
55'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
54'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
54'
53'
Марво Сильвен нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен!
49'
Маммана Эмануэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Пейбернес Матьё уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
46'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
46'
46'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
46'
Мвемба Арнольд наказан за толчок Ферри Жордан
46'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Фекир Набиль получает желтую карточку.
44'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
44'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Алядьер Жереми сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уорис Маджид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Фекир Набиль из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Корне Максвелл мяча так и не получил
41'
41'
41'
Ле Гофф Венсан выбил мяч на угловой.
41'
41'
40'
Фекир Набиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку.
39'
Лаутоа Веслей атакует сзади соперника. Фекир Набиль пострадал.
38'
37'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
37'
37'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
36'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Ферри Жордан заработал фол.
36'
Пейбернес Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
35'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
35'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает пас партнеру.
35'
34'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
34'
34'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Жалле Кристоф из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
34'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Толиссо Корентин, и мяч снова в игре
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Пейбернес Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Пейбернес Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Корне Максвелл из команды Лион наносит очень неточный удар.
31'
31'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников.
30'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Алядьер Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
30'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Толиссо Корентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
27'
27'
Лаутоа Веслей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
26'
26'
Рафаэль да Сильва из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фекир Набиль не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Толиссо Корентин из команды Лион делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
23'
23'
22'
22'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
22'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Ферри Жордан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
21'
21'
Марво Сильвен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Лекомт Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
19'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
18'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян. Это Ферри Жордан заработал фол.
17'
17'
Маммана Эмануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
17'
17'
16'
Корне Максвелл из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
16'
Гоналон Максим из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Депай Мемфис, и мяч снова в игре
15'
15'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
13'
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Рафаэль да Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
12'
Алядьер Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Рафаэль да Сильва совершает грубый фол. Алядьер Жереми был жертвой
12'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
10'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
9'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Жалле Кристоф из команды Лион делает пас партнеру.
9'
Гоналон Максим из команды Лион делает передачу за спину защитников.
8'
8'
8'
8'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
7'
6'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Алядьер Жереми
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
3'
3'
2'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лорьян". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:4 Лорьян
Лион
98.5% (194)
Ничья:
1% (2)
Лорьян
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
38.1% (75)
3:1 Лион:
17.8% (35)
2:1 Лион:
14.2% (28)
1:0 Лион:
12.7% (25)
3:0 Лион:
10.7% (21)
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