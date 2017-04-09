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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 29430
Тулуза
0:0
Конец матча
Марсель
0'
41' Желтая карточка
Сакаи Хироки
44' Желтая карточка
Гомис Бафетимби
81' Желтая карточка
Диоп Исса
90' Желтая карточка
Мубандже Жак-Франсуа
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
94'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Роланду Жорже

Фол, нарушение
92'
Сертик Грегори наказан за толчок Брайтвайт Мартин
Желтая карточка
92'
Мубандже Жак-Франсуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Кабелла Реми заработал фол.
91'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Венкёр Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Сансон Морган из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Сертик Грегори из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Брайтвайт Мартин.
88'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Блен Алексис делает скидку к воротам
Фол, нарушение
87'
Сертик Грегори наказан за толчок Тойвонен Ола
Фол, нарушение
87'
Гомис Бафетимби наказан за толчок Диоп Исса
87'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Сомалиа Вергитон
Фол, нарушение
86'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Удар от ворот произведет Тулуза
84'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
84'
Пайе Димитри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
Желтая карточка
81'
Диоп Исса получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Сансон Морган заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
80'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Бедимо Анри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
79'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
78'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
78'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Роланду Жорже
Угловой
77'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Бедимо Анри выбил мяч на угловой.
75'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
75'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Удар от ворот произведет Марсель
74'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Удар от ворот произведет Марсель
73'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Тактическая замена. Эвра Патрис уходит с поля и его заменяет Бедимо Анри
72'
Удар от ворот произведет Тулуза
72'
Роланду Жорже из команды Марсель бьет головой мимо ворот
Угловой
71'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
71'
Пайе Димитри бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 29430 болельщиков
70'
Лафон Альбан из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
70'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Лафон Альбан из команды Тулуза остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Товен Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
67'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
67'
Удар от ворот произведет Марсель
66'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
66'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный навес.
65'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
65'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
64'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Тулуза
63'
Сансон Морган имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
63'
После удара головой, который нанес Жан Корентин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
63'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
62'
Лопес Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
62'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Хироки.
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Товен Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
61'
Делор Анди наказан за толчок Роланду Жорже
Фол, нарушение
60'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Делор Анди заработал фол.
Угловой
60'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
60'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
60'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
58'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
58'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
58'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
57'
Удар от ворот произведет Тулуза
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Бодиже Янн коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
Лопес Максим из команды Марсель делает неудачный навес.
54'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
54'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
53'
Трехо Оскар из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
52'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
52'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
51'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
51'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
51'
Венкёр Вильям бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Эвра Патрис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
50'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
50'
Венкёр Вильям бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
48'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
48'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
48'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Жюльен Кристофер выбил мяч подальше от ворот.
46'
Замбо-Ангисса Андре получил травму и заменен. Лопес Максим выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
44'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
Желтая карточка
44'
Гомис Бафетимби получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Гомис Бафетимби блокирует соперника. Лафон Альбан заработал своей команде штрафной.
43'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
43'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
43'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
42'
Удар от ворот произведет Марсель
42'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Сакаи Хироки совершает грубый фол. Бодиже Янн был жертвой
40'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
39'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
38'
Удар от ворот произведет Марсель
38'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
37'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
36'
Удар от ворот произведет Марсель
36'
Блен Алексис выбил мяч подальше от ворот.
35'
Удар от ворот произведет Марсель
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Делор Анди из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
35'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Венкёр Вильям из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
34'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
34'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
33'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
33'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Пайе Димитри заработал фол.
32'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
31'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Сансон Морган из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
30'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Гомис Бафетимби
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
29'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
28'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
28'
Бодиже Янн из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
28'
Эвра Патрис выбил мяч на угловой.
28'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
Удар от ворот произведет Марсель
27'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
27'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный навес.
26'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Гомис Бафетимби заработал фол.
25'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Жан Корентин нанёс удар по воротам.
25'
Делор Анди исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
24'
Замбо-Ангисса Андре коснулся мяча рукой.
24'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
22'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
Офсайд
21'
Эвра Патрис из команды Марсель в офсайде
21'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Удар от ворот произведет Марсель
19'
Диоп Исса выбил мяч подальше от ворот.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Гомис Бафетимби из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Лафон Альбан.
Фол, нарушение
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
15'
Делор Анди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
15'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Товен Флорьян отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
13'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
13'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
12'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
12'
Эвра Патрис из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
11'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
10'
Брайтвайт Мартин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Сертик Грегори из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
10'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
9'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Марсель
9'
Делор Анди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
7'
Роланду Жорже блокирует соперника. Трехо Оскар заработал своей команде штрафной.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Сансон Морган имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
7'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
6'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Пеле Йоанн выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
4'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
3'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
2'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Сертик Грегори
Угловой
2'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
2'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
2'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Удар от ворот произведет Тулуза
1'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Марсель
Тулуза
13.5% (27)
Ничья:
44% (88)
Марсель
42.5% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.5% (79)
Марсель:
22% (44)
Марсель:
13.5% (27)
Тулуза:
7.5% (15)
Тулуза:
6% (12)
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