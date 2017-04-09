Стадион: Мунисипал Зрители: 29430
41' Желтая карточкаСакаи Хироки
44' Желтая карточкаГомис Бафетимби
81' Желтая карточкаДиоп Исса
90' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
94'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
94'
94'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Роланду Жорже
92'
Сертик Грегори наказан за толчок Брайтвайт Мартин
92'
Мубандже Жак-Франсуа получает желтую карточку.
92'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Кабелла Реми заработал фол.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Венкёр Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Сансон Морган из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Сертик Грегори из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Брайтвайт Мартин.
88'
88'
88'
Блен Алексис делает скидку к воротам
87'
Сертик Грегори наказан за толчок Тойвонен Ола
87'
Гомис Бафетимби наказан за толчок Диоп Исса
87'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Сомалиа Вергитон
86'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
84'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
84'
Пайе Димитри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
81'
Диоп Исса получает желтую карточку.
81'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Сансон Морган заработал фол.
81'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
80'
80'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Бедимо Анри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
78'
77'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Роланду Жорже
77'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Бедимо Анри выбил мяч на угловой.
75'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
75'
75'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
74'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
73'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Тактическая замена. Эвра Патрис уходит с поля и его заменяет Бедимо Анри
72'
72'
Роланду Жорже из команды Марсель бьет головой мимо ворот
71'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
71'
Пайе Димитри бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 29430 болельщиков
70'
Лафон Альбан из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
70'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Лафон Альбан из команды Тулуза остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Товен Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
67'
67'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
67'
66'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
66'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный навес.
65'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
64'
63'
63'
Сансон Морган имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
63'
После удара головой, который нанес Жан Корентин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
63'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
62'
Лопес Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Хироки.
61'
61'
Товен Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Делор Анди наказан за толчок Роланду Жорже
60'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Делор Анди заработал фол.
60'
60'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
60'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
58'
58'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Бодиже Янн коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
55'
Лопес Максим из команды Марсель делает неудачный навес.
54'
54'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
53'
Трехо Оскар из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
52'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
52'
Жан Корентин на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
51'
Венкёр Вильям бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Эвра Патрис нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
50'
Венкёр Вильям бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес
48'
48'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
48'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
47'
Жюльен Кристофер выбил мяч подальше от ворот.
46'
Замбо-Ангисса Андре получил травму и заменен. Лопес Максим выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
44'
Гомис Бафетимби получает желтую карточку.
43'
Гомис Бафетимби блокирует соперника. Лафон Альбан заработал своей команде штрафной.
43'
43'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
43'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
43'
42'
42'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
41'
Сакаи Хироки совершает грубый фол. Бодиже Янн был жертвой
40'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
39'
39'
39'
39'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
38'
38'
38'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
36'
36'
Блен Алексис выбил мяч подальше от ворот.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Делор Анди из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
35'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Венкёр Вильям из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
34'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
34'
33'
33'
Диоп Исса из команды Тулуза. Это Пайе Димитри заработал фол.
32'
32'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
31'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Сансон Морган из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
30'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Гомис Бафетимби
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
29'
28'
28'
Бодиже Янн из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
28'
Эвра Патрис выбил мяч на угловой.
28'
28'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
27'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
27'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный навес.
26'
25'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Гомис Бафетимби заработал фол.
25'
25'
Жан Корентин нанёс удар по воротам.
25'
Делор Анди исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Замбо-Ангисса Андре коснулся мяча рукой.
24'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
22'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
21'
Эвра Патрис из команды Марсель в офсайде
21'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
19'
Диоп Исса выбил мяч подальше от ворот.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Гомис Бафетимби из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Лафон Альбан.
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
15'
Делор Анди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
15'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
14'
Товен Флорьян отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
13'
13'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
13'
12'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
Эвра Патрис из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
10'
Брайтвайт Мартин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Сертик Грегори из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
10'
10'
10'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
9'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
9'
Делор Анди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
7'
Роланду Жорже блокирует соперника. Трехо Оскар заработал своей команде штрафной.
7'
7'
Сансон Морган имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
7'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
6'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Пеле Йоанн выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
4'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
3'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
2'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Сертик Грегори
2'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
2'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
2'
1'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Марсель
Тулуза
13.5% (27)
Ничья:
44% (88)
Марсель
42.5% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.5% (79)
1:2 Марсель:
22% (44)
0:1 Марсель:
13.5% (27)
2:1 Тулуза:
7.5% (15)
1:0 Тулуза:
6% (12)
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