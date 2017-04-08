Стадион: Марсель Пико Зрители: 18009
1' Желтая карточкаМуратори Венсан
1:0
11' ГолДал Морис
33' Желтая карточкаКуффо Жоффрей
2:0
51' ГолДиа Иссиар
3:0
65' ГолДиа Иссиар
67' Желтая карточкаДьякаби Адама
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Эну Адриен из команды Ренн делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
92'
Тактическая замена. Куффо Жоффрей уходит с поля и его заменяет Диарра Алу
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дал Морис коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
89'
Саид Уэсли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Дьякаби Адама и мяч снова в игре
89'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Саид Уэсли и мяч снова в игре
86'
86'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Робич Антони
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Ньяньон Жорис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
83'
Пуйо Лоик совершает грубый фол. Дьякаби Адама был жертвой
82'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
82'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает неудачный навес.
82'
Андре Бенжамин из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
81'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Пуйо Лоик выходит на поле.
81'
81'
Фигейреду Афоншу на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 18009 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Саид Уэсли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
74'
74'
74'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
73'
Саид Уэсли из команды Ренн делает неудачный навес.
72'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
71'
Мауасса Фет наказан за толчок Дьякаби Адама
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
69'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
69'
Педретти Бенуа исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Дьякаби Адама получает желтую карточку.
67'
Дьякаби Адама совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
67'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
65'
Кабако Эрик сделал результативную передачу.
65'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Диа Иссиар из команды команды Нанси.
65'
Кабако Эрик из команды Нанси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
63'
Гуйдилейе Диалло возвращается на поле, всё в порядке.
62'
62'
Мауасса Фет из команды Нанси наносит неточный удар с лета
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Гуйдилейе Диалло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
58'
Гуйдилейе Диалло возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Гуйдилейе Диалло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Гуйдилейе Диалло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Прчич Саньин наказан за толчок Гуйдилейе Диалло
56'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
Муратори Венсан из команды Нанси бьет головой мимо ворот
53'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой слева.
53'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диа Иссиар из клуба "Нанси" отправил мяч головой в ворота.
51'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
50'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
50'
Н'Ди Ги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой справа.
49'
Сио Жованни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
46'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
46'
Тактическая замена. Шантом Клеман уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Диа Иссиар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
44'
44'
Диа Иссиар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Педретти Бенуа из команды Нанси. Это Шантом Клеман заработал фол.
42'
42'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Данзе Ромен нарушает правила. Гуйдилейе Диалло пострадал
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
39'
Костил Бенуа выбил мяч на угловой.
39'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
39'
39'
Педретти Бенуа нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Сио Жованни нарушает правила. Куффо Жоффрей пострадал
38'
38'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
37'
Гуйдилейе Диалло атакует сзади соперника. Андре Бенжамин пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Фигейреду Афоншу нарушает правила. Диа Иссиар пострадал
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
34'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку.
33'
Куффо Жоффрей из команды Нанси. Это Сио Жованни заработал фол.
31'
Мубеле Ндомбе наказан за толчок Муратори Венсан
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
30'
30'
28'
28'
Куффо Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
26'
Саид Уэсли из команды Ренн. Это Педретти Бенуа заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Саид Уэсли из команды Ренн делает неудачный навес.
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Гуйдилейе Диалло.
23'
23'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
21'
21'
Сио Жованни из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Сио Жованни нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
19'
Диа Иссиар наказан за толчок Фигейреду Афоншу
18'
Сио Жованни наказан за толчок Кабако Эрик
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
17'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шантом Клеман нарушает правила. Сету Жюльен пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
14'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
11'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дал Морис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Мауасса Фет из команды Нанси делает отличный навес.
10'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
10'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси в офсайде
9'
9'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
8'
8'
8'
Диа Иссиар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
7'
Саид Уэсли из команды Ренн делает подножку. Педретти Бенуа заработал фол.
7'
7'
Фигейреду Афоншу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
7'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
6'
Мешер Андре наказан за толчок Дал Морис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
5'
4'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
4'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
3'
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
3'
3'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
3'
2'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Саид Уэсли из команды Ренн подал угловой слева.
2'
2'
Шантом Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Муратори Венсан получает желтую карточку.
1'
Муратори Венсан совершает грубый фол. Мубеле Ндомбе был жертвой
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 3:0 Ренн
Нанси
29.1% (57)
Ничья:
47.4% (93)
Ренн
23.5% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.8% (82)
1:0 Нанси:
13.3% (26)
1:2 Ренн:
12.2% (24)
2:1 Нанси:
11.2% (22)
0:1 Ренн:
9.7% (19)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация