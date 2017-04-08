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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18009
Нанси
3:0
Конец матча
Ренн
0'
1' Желтая карточка
Муратори Венсан
1:0
11' Гол
Дал Морис
33' Желтая карточка
Куффо Жоффрей
2:0
51' Гол
Диа Иссиар
3:0
65' Гол
Диа Иссиар
67' Желтая карточка
Дьякаби Адама
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
93'
Эну Адриен из команды Ренн делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
92'
Тактическая замена. Куффо Жоффрей уходит с поля и его заменяет Диарра Алу
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Дал Морис коснулся мяча рукой.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Удар от ворот произведет Нанси
89'
Саид Уэсли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Дьякаби Адама и мяч снова в игре
89'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Саид Уэсли и мяч снова в игре
86'
Удар от ворот произведет Нанси
86'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Робич Антони
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Ньяньон Жорис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
84'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Пуйо Лоик совершает грубый фол. Дьякаби Адама был жертвой
82'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
82'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает неудачный навес.
Угловой
82'
Андре Бенжамин из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
81'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Пуйо Лоик выходит на поле.
81'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
81'
Фигейреду Афоншу на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 18009 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Саид Уэсли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
74'
Удар от ворот произведет Нанси
74'
Кретьен Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
73'
Саид Уэсли из команды Ренн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
72'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Мауасса Фет наказан за толчок Дьякаби Адама
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
69'
Педретти Бенуа исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Дьякаби Адама получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Дьякаби Адама совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
67'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
65'
Кабако Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Диа Иссиар из команды команды Нанси.
65'
Кабако Эрик из команды Нанси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
64'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
Травма, повреждение
63'
Гуйдилейе Диалло возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
62'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Ренн
62'
Мауасса Фет из команды Нанси наносит неточный удар с лета
61'
Удар от ворот произведет Нанси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
60'
Гуйдилейе Диалло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
Травма, повреждение
58'
Гуйдилейе Диалло возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Гуйдилейе Диалло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Гуйдилейе Диалло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Прчич Саньин наказан за толчок Гуйдилейе Диалло
Фол, нарушение
56'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
55'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
55'
Дал Морис из команды Нанси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
54'
Удар от ворот произведет Ренн
54'
Муратори Венсан из команды Нанси бьет головой мимо ворот
Угловой
53'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой слева.
53'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диа Иссиар из клуба "Нанси" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
51'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
50'
Дал Морис из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
50'
Н'Ди Ги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой справа.
49'
Сио Жованни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Н'Ди Ги вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
46'
Тактическая замена. Шантом Клеман уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Диа Иссиар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Дал Морис из команды Нанси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Дал Морис из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
45'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Ренн
44'
Диа Иссиар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
43'
Педретти Бенуа из команды Нанси. Это Шантом Клеман заработал фол.
42'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Дал Морис из команды Нанси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Данзе Ромен нарушает правила. Гуйдилейе Диалло пострадал
40'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Дал Морис из команды Нанси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
40'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
39'
Костил Бенуа выбил мяч на угловой.
39'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
39'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Педретти Бенуа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
38'
Сио Жованни нарушает правила. Куффо Жоффрей пострадал
38'
Удар от ворот произведет Ренн
38'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
37'
Гуйдилейе Диалло атакует сзади соперника. Андре Бенжамин пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Фигейреду Афоншу нарушает правила. Диа Иссиар пострадал
35'
Удар от ворот произведет Нанси
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Н'Ди Ги вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Куффо Жоффрей из команды Нанси. Это Сио Жованни заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Мубеле Ндомбе наказан за толчок Муратори Венсан
31'
Н'Ди Ги вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Кретьен Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
28'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Куффо Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Саид Уэсли из команды Ренн. Это Педретти Бенуа заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Саид Уэсли из команды Ренн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
24'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Гуйдилейе Диалло.
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Дал Морис из команды Нанси наносит неточный удар с лета
23'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
21'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Сио Жованни из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
20'
Сио Жованни нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
Фол, нарушение
19'
Диа Иссиар наказан за толчок Фигейреду Афоншу
Фол, нарушение
18'
Сио Жованни наказан за толчок Кабако Эрик
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
16'
Шантом Клеман нарушает правила. Сету Жюльен пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
14'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
11'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дал Морис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Мауасса Фет из команды Нанси делает отличный навес.
10'
Мауасса Фет из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
10'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Офсайд
9'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси в офсайде
9'
Н'Ди Ги вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
8'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
8'
Удар от ворот произведет Ренн
8'
Диа Иссиар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Дал Морис из команды Нанси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
7'
Саид Уэсли из команды Ренн делает подножку. Педретти Бенуа заработал фол.
7'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Фигейреду Афоншу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
7'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
6'
Мешер Андре наказан за толчок Дал Морис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Удар от ворот произведет Нанси
5'
Кретьен Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
4'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
3'
Н'Ди Ги вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
3'
Кретьен Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
3'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Саид Уэсли из команды Ренн подал угловой слева.
2'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
2'
Шантом Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Желтая карточка
1'
Муратори Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
1'
Муратори Венсан совершает грубый фол. Мубеле Ндомбе был жертвой
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 3:0 Ренн
Нанси
29.1% (57)
Ничья:
47.4% (93)
Ренн
23.5% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.8% (82)
Нанси:
13.3% (26)
Ренн:
12.2% (24)
Нанси:
11.2% (22)
Ренн:
9.7% (19)
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