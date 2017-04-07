Стадион: Пьер Моруа Зрители: 32107
1:0
14' ГолАмаду Ибрагим
1:1
17' ГолБалотелли Марио
1:2
45' ГолБалотелли Марио
61' Желтая карточкаДанте Бонфим
74' Желтая карточкаМавуба Рио
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
93'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
93'
Кишна Рикардо из команды Лилль бьет головой мимо ворот
93'
92'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
91'
91'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
90'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
88'
Лё Бьян Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Вальтер Реми
85'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Шека бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
83'
83'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
82'
Балотелли Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
81'
Биссума Ив из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Козьелло Венсан.
81'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
81'
Беланда Юнес из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 32107 болельщиков
80'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Рикарду Перейра II заработал фол.
80'
Эль-Гази Анвар наказан за толчок Козьелло Венсан
79'
78'
Кишна Рикардо из команды Лилль наносит неточный удар с лета
78'
78'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
78'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Алонсо Хуниор делает скидку назад вдоль ворот
77'
Биссума Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой справа.
76'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
76'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
76'
Кишна Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Мавуба Рио уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
75'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца. Это Кишна Рикардо заработал фол.
75'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Мавуба Рио получает желтую карточку.
74'
Мавуба Рио из команды Лилль. Это Рикарду Перейра II заработал фол.
74'
73'
Шека из команды Лилль делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
72'
Бериа Френк наказан за толчок Рикарду Перейра II
71'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
71'
После дальнего удара, который нанес Эйссерик Валентин мяч отбит вратарем
70'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Беланда Юнес
70'
Бензия Яссин атакует сзади соперника. Данте Бонфим пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Де Превиль Николя из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
68'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Ле Маршан Максим заработал фол.
67'
66'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Амаду Ибрагим.
66'
65'
Данте Бонфим из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Бензия Яссин наказан за толчок Козьелло Венсан
63'
62'
Коршья Себастьен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
62'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
61'
Данте Бонфим получает желтую карточку.
61'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
60'
Матч возобновится спорным мячом
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Козьелло Венсан наказан за толчок Де Превиль Николя
59'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
57'
57'
Рикарду Перейра II из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
Балотелли Марио из команды Ницца. Это Шека заработал фол.
56'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
54'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
53'
52'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
52'
51'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Суке Арно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
47'
47'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
47'
47'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Коршья Себастьен из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Мавуба Рио заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Балотелли Марио оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
45'
Вратарь парирует удар, который нанес Рикарду Перейра II, и мяч снова в игре
44'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
43'
Эйссерик Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
42'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает навес
42'
Шека из команды Лилль нарушает. Козьелло Венсан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
42'
41'
Далберт Эстеван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Беланда Юнес из команды Ницца делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
39'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
38'
Балотелли Марио из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
38'
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль. Это Суке Арно заработал фол.
36'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Суке Арно заработал фол.
36'
Коршья Себастьен нарушает правила. Далберт Эстеван пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
33'
Мавуба Рио из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Эйссерик Валентин.
32'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
31'
31'
30'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
29'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Эйссерик Валентин.
27'
27'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
27'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
27'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
27'
Эдер Лопеш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Рони Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
27'
Кардинал Йоан ошибается в защите.
26'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает подножку. Мавуба Рио заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
24'
Коршья Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
23'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
23'
После удара головой, который сделал Рикарду Перейра II мяч выносится вратарем на угловой
22'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает навес
22'
22'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
21'
Амаду Ибрагим выбил мяч на угловой.
21'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
18'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Балотелли Марио
17'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Балотелли Марио эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный навес.
16'
16'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
16'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
ГОЛ! - Амаду Ибрагим из команды Лилль наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
14'
14'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
13'
Шека из команды Лилль. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
11'
10'
Бензия Яссин из команды Лилль. Это Данте Бонфим заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
9'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
9'
7'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
7'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ле Маршан Максим совершает грубый фол. Бензия Яссин был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
4'
3'
3'
Данте Бонфим наказан за толчок Эдер Лопеш
2'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ницца
Лилль
23.2% (52)
Ничья:
42% (94)
Ницца
34.8% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.5% (84)
1:2 Ницца:
18.8% (42)
2:1 Лилль:
11.2% (25)
0:1 Ницца:
9.8% (22)
1:0 Лилль:
7.6% (17)
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