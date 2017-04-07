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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32107
Лилль
1:2
Конец матча
Ницца
0'
1:0
14' Гол
Амаду Ибрагим
1:1
17' Гол
Балотелли Марио
1:2
45' Гол
Балотелли Марио
61' Желтая карточка
Данте Бонфим
74' Желтая карточка
Мавуба Рио
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Удар от ворот произведет Ницца
93'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
93'
Кишна Рикардо из команды Лилль бьет головой мимо ворот
93'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес

92'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
91'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Бериа Френк заработал фол.
90'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
88'
Лё Бьян Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Вальтер Реми
85'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Шека бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Кишна Рикардо из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Удар от ворот произведет Ницца
84'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
83'
Удар от ворот произведет Лилль
83'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
82'
Балотелли Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
81'
Биссума Ив из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Козьелло Венсан.
81'
Эдер Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
81'
Беланда Юнес из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 32107 болельщиков
Фол, нарушение
80'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Рикарду Перейра II заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Эль-Гази Анвар наказан за толчок Козьелло Венсан
79'
Удар от ворот произведет Ницца
78'
Кишна Рикардо из команды Лилль наносит неточный удар с лета
78'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
78'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Алонсо Хуниор делает скидку назад вдоль ворот
77'
Биссума Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
76'
Кишна Рикардо из команды Лилль подал угловой справа.
76'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
76'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
76'
Кишна Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Мавуба Рио уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
Фол, нарушение
75'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца. Это Кишна Рикардо заработал фол.
75'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
74'
Мавуба Рио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Мавуба Рио из команды Лилль. Это Рикарду Перейра II заработал фол.
74'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Шека из команды Лилль делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Бериа Френк наказан за толчок Рикарду Перейра II
71'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
71'
Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
После дальнего удара, который нанес Эйссерик Валентин мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
70'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Беланда Юнес
Фол, нарушение
70'
Бензия Яссин атакует сзади соперника. Данте Бонфим пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Де Превиль Николя из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
68'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Ле Маршан Максим заработал фол.
67'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Амаду Ибрагим.
66'
Удар от ворот произведет Ницца
65'
Данте Бонфим из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
63'
Бензия Яссин наказан за толчок Козьелло Венсан
63'
Удар от ворот произведет Ницца
62'
Коршья Себастьен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
62'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
Желтая карточка
61'
Данте Бонфим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Данте Бонфим из команды Ницца делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
60'
Матч возобновится спорным мячом
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
58'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Лилль
57'
Рикарду Перейра II из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
56'
Балотелли Марио из команды Ницца. Это Шека заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
55'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
54'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
54'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
53'
Удар от ворот произведет Ницца
52'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
52'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Суке Арно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
47'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Коршья Себастьен из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
46'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Мавуба Рио заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Балотелли Марио оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
45'
Вратарь парирует удар, который нанес Рикарду Перейра II, и мяч снова в игре
44'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
Удар от ворот произведет Лилль
43'
Эйссерик Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
42'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
42'
Шека из команды Лилль нарушает. Козьелло Венсан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
42'
Удар от ворот произведет Лилль
41'
Далберт Эстеван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Беланда Юнес из команды Ницца делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
40'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
39'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
38'
Балотелли Марио из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
38'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль. Это Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Коршья Себастьен нарушает правила. Далберт Эстеван пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Мавуба Рио из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Эйссерик Валентин.
32'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
31'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Эйссерик Валентин.
27'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
27'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
27'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
27'
Эдер Лопеш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Рони Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
27'
Кардинал Йоан ошибается в защите.
Фол, нарушение
26'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает подножку. Мавуба Рио заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Удар от ворот произведет Ницца
24'
Коршья Себастьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
23'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
23'
После удара головой, который сделал Рикарду Перейра II мяч выносится вратарем на угловой
22'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает навес
22'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
21'
Амаду Ибрагим выбил мяч на угловой.
21'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
21'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
18'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Балотелли Марио
17'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Балотелли Марио эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный навес.
16'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
16'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
14'
ГОЛ! - Амаду Ибрагим из команды Лилль наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
14'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
13'
Шека из команды Лилль. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
11'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Бензия Яссин из команды Лилль. Это Данте Бонфим заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
9'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
9'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
9'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
Офсайд
7'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
7'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Ле Маршан Максим совершает грубый фол. Бензия Яссин был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
4'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
4'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
3'
Данте Бонфим наказан за толчок Эдер Лопеш
2'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ницца
Лилль
23.2% (52)
Ничья:
42% (94)
Ницца
34.8% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.5% (84)
Ницца:
18.8% (42)
Лилль:
11.2% (25)
Ницца:
9.8% (22)
Лилль:
7.6% (17)
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