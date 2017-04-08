Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9116
1:4
Конец матча
12' Красная карточкаМану Элвис
0:1
13' ПенальтиБрюнс Томас
0:2
16' ГолАрментерос Самуэль
0:3
21' ГолПетерсон Кристофер
1:3
22' ГолКроули Дэниэл
43' Желтая карточкаФишер Сандер
1:4
43' ПенальтиАрментерос Самуэль
72' Желтая карточкаХоогма Джастин
74' Желтая карточкаЧиривелла Педро
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
91'
Хендрикс Сэм наказан за толчок Те Вирик Мик
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 9116 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
После дальнего удара, который нанес Маренго Людсинио мяч отбит вратарем
89'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Навратил Ярослав наказан за толчок Маренго Людсинио
88'
88'
Рицмайер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
86'
Тактическая замена. Sebastien Locigno уходит с поля и его заменяет Joey Groenbast
85'
Тактическая замена. Пелюпесси Йоей уходит с поля и его заменяет Сандер Томас
85'
Дарри Браим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
83'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает отличный навес.
83'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
79'
Дарри Браим из команды Хераклес подал угловой справа.
79'
Reuven Niemeijer бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
79'
Кроули Дэниэл ошибается в защите.
75'
ШТАНГА! Reuven Niemeijer попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Reuven Niemeijer оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
75'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Чиривелла Педро получает желтую карточку.
74'
Чиривелла Педро совершает грубый фол. Дарри Браим был жертвой
74'
Маренго Людсинио нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Сук Йоэй из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
74'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
74'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
74'
Чиривелла Педро бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
73'
После штрафного удара, который произвел Хендрикс Сэм мяч попадает в штангу
72'
Хоогма Джастин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
72'
Хоогма Джастин наказан за толчок Хендрикс Сэм
71'
После дальнего удара, который нанес Петерсон Кристофер мяч отбит вратарем
71'
Арментерос Самуэль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
71'
Арментерос Самуэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
71'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
71'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Арментерос Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Reuven Niemeijer не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
67'
Антониа Ярхинио наказан за толчок Те Вирик Мик
66'
После дальнего удара, который нанес Чиривелла Педро мяч отбит вратарем
66'
66'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
65'
Брейкерс Тим выбил мяч на угловой.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Кроули Дэниэл нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Хендрикс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Сук Йоэй
61'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Хендрикс Сэм наказан за толчок Дарри Браим
58'
58'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
56'
56'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
56'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
56'
55'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
55'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
55'
Хоогма Джастин выбил мяч на угловой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
54'
Хоогма Джастин из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Хендрикс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
51'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
51'
50'
Брейкерс Тим наказан за толчок Хендрикс Сэм
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
49'
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Тактическая замена. Дёйтс Сандер уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
46'
Кювас Брандлей получил травму и заменен. Навратил Ярослав выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
43'
Г О О О О О Л - Арментерос Самуэль из команды Хераклес забивает пенальти
43'
Фишер Сандер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
ПЕНАЛЬТИ! – Фишер Сандер серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Госенс Робин заработал пенальти для своей команды
43'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
Хендрикс Сэм наказан за толчок Брюнс Томас
41'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Госенс Робин мяча так и не получил
40'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
40'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
38'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
34'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
33'
33'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
Антониа Ярхинио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
30'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Sebastien Locigno бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Reuven Niemeijer попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
27'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
26'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
22'
Sebastien Locigno сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Кроули Дэниэл!
22'
22'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
22'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Госенс Робин сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петерсон Кристофер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Петерсон Кристофер на финте ушёл от оппонента.
20'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
18'
18'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
17'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес добил мяч в ворота.
16'
Петерсон Кристофер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
16'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
15'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Госенс Робин наказан за толчок Хендрикс Сэм
13'
Г О О О О О Л - Брюнс Томас из команды Хераклес забивает пенальти
12'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Ману Элвис подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
12'
ПЕНАЛЬТИ! Ману Элвис сыграл рукой в своей штрафной площади.
12'
Кювас Брандлей нанёс удар по воротам.
12'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
12'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
Фишер Сандер наказан за толчок Кювас Брандлей
10'
Арментерос Самуэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
8'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
8'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Reuven Niemeijer наказан за толчок Кроули Дэниэл
8'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
7'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
7'
6'
6'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный навес.
6'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Пелюпесси Йоей заработал фол.
3'
Дёйтс Сандер наказан за толчок Арментерос Самуэль
3'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
2'
Рицмайер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
2'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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