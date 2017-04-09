Стадион: АФАС Зрители: 14500
1:1
Конец матча
1:0
33' ГолДжаханбакш Алиреза
38' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:1
39' ГолВеркер Дарил
71' Желтая карточкаВеркер Дарил
1:1
72' Не забитый пенальтиВегхорст Ваут
74' Желтая карточкаВан Хифте Том
90' Желтая карточкаФрайдей Фред
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14500 болельщиков
95'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает навес
94'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Вербоом Бриан
94'
93'
93'
93'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
93'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Милец Мартин из команды Рода играет в стеночку с партнером по команде. Шахин Дани это был.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
92'
Ван Хифте Том из команды Рода бьет головой мимо ворот
92'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
91'
Фрайдей Фред наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
91'
Фрайдей Фред получает желтую карточку.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ван Пеппен Ард из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
88'
88'
88'
87'
87'
Милец Мартин из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар. Это Шахин Дани заработал фол.
86'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
86'
86'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
85'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
85'
85'
85'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
84'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
84'
84'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
82'
82'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
81'
81'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
81'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
79'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Frederic Ananou возвращается на поле, всё в порядке.
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Frederic Ananou получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Frederic Ananou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Фрайдей Фред наказан за толчок Милец Мартин
76'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
76'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
76'
75'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Бадибанга Бени
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
74'
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
73'
Бель-Хассани Иллиас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
72'
72'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
ВРАТАРЬ! Вегхорст Ваут исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
71'
Веркер Дарил получает желтую карточку.
71'
ПЕНАЛЬТИ! Ван Пеппен Ард сыграл рукой в своей штрафной площади.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Шахин Дани
69'
69'
69'
Веркер Дарил из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
68'
Тактическая замена. Соуза Дабни уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
67'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Ван Пеппен Ард
67'
66'
Эль-Макрини Мохамед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
65'
Паулиссен Митчелл из команды Рода наносит неточный удар с лета
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
64'
63'
63'
62'
62'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
61'
61'
Паулиссен Митчелл возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Паулиссен Митчелл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Паулиссен Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
Милец Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
59'
59'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает навес
59'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вюйтенс Стейн мяча так и не получил
58'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
57'
57'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
55'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
55'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
53'
Frederic Ananou коснулся мяча рукой.
53'
53'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
51'
51'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Gyliano van Velzen заработал фол.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
50'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
50'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода в офсайде
48'
48'
48'
47'
Frederic Ananou наказан за толчок Вюйтенс Стейн
46'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
44'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Аджагун Абдул из команды Рода делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
43'
43'
43'
41'
41'
Милец Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Люккассен Деррик наказан за толчок Паулиссен Митчелл
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Веркер Дарил из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
39'
38'
Сёнтьенс Матс получает желтую карточку.
38'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
38'
38'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Ван Оверем Йорис это был.
37'
Ван Хифте Том наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
36'
36'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
36'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
35'
Соуза Дабни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
35'
Gyliano van Velzen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джаханбакш Алиреза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Джаханбакш Алиреза нанёс удар по воротам.
33'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
Ван Хифте Том из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Gyliano van Velzen не смог удачно сыграть.
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
31'
31'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
29'
29'
27'
27'
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
27'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
27'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
26'
26'
Влаар Рон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
25'
25'
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
23'
Вегхорст Ваут бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
23'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
22'
Соуза Дабни наказан за толчок Аджагун Абдул
21'
21'
Вюйтенс Стейн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
18'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
18'
17'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Gyliano van Velzen заработал фол.
16'
16'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
14'
14'
13'
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
13'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
13'
12'
12'
11'
Люккассен Деррик выбил мяч на угловой.
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
10'
Льюис Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
10'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
9'
9'
Росхёвел Микхал из команды Рода устремляется вперед с мячом.
7'
7'
7'
Веркер Дарил из команды Рода бьет головой мимо ворот
6'
6'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
4'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает передачу за спину защитников.
1'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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