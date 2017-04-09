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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14500
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Рода
0'
1:0
33' Гол
Джаханбакш Алиреза
38' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:1
39' Гол
Веркер Дарил
71' Желтая карточка
Веркер Дарил
1:1
72' Не забитый пенальти
Вегхорст Ваут
74' Желтая карточка
Ван Хифте Том
90' Желтая карточка
Фрайдей Фред
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Удар от ворот произведет Рода
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14500 болельщиков
95'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает навес
94'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Вербоом Бриан
94'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
93'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
93'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Милец Мартин из команды Рода играет в стеночку с партнером по команде. Шахин Дани это был.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
92'
Ван Хифте Том из команды Рода бьет головой мимо ворот
92'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
91'
Фрайдей Фред наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
Желтая карточка
91'
Фрайдей Фред получает желтую карточку.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
90'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Ван Пеппен Ард из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
88'
Удар от ворот произведет Рода
88'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
87'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Милец Мартин из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
87'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар. Это Шахин Дани заработал фол.
86'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
86'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Удар от ворот произведет Рода
85'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
85'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
85'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
84'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
84'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
82'
Удар от ворот произведет Рода
82'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
81'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
81'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
79'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
79'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
79'
Frederic Ananou возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Frederic Ananou получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Frederic Ananou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Фрайдей Фред наказан за толчок Милец Мартин
Угловой
76'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
76'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
76'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
75'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Бадибанга Бени
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
74'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
74'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
73'
Бель-Хассани Иллиас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
72'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
72'
ВРАТАРЬ! Вегхорст Ваут исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Желтая карточка
71'
Веркер Дарил получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ! Ван Пеппен Ард сыграл рукой в своей штрафной площади.
71'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Шахин Дани
69'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Веркер Дарил из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
68'
Тактическая замена. Соуза Дабни уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
67'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
66'
Эль-Макрини Мохамед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
65'
Паулиссен Митчелл из команды Рода наносит неточный удар с лета
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
64'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
62'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
62'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
61'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
61'
Паулиссен Митчелл возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Паулиссен Митчелл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Паулиссен Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
60'
Милец Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает навес
59'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вюйтенс Стейн мяча так и не получил
58'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Рода
57'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
56'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
55'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Фол, нарушение
53'
Frederic Ananou коснулся мяча рукой.
53'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
51'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Gyliano van Velzen заработал фол.
51'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
50'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
49'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода в офсайде
48'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
47'
Frederic Ananou наказан за толчок Вюйтенс Стейн
46'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Удар от ворот произведет Рода
44'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Аджагун Абдул из команды Рода делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
43'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
41'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Милец Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Веркер Дарил из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
39'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
Желтая карточка
38'
Сёнтьенс Матс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
38'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Ван Оверем Йорис это был.
Фол, нарушение
37'
Ван Хифте Том наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
36'
Удар от ворот произведет Рода
36'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
Угловой
36'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
35'
Соуза Дабни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Gyliano van Velzen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джаханбакш Алиреза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Джаханбакш Алиреза нанёс удар по воротам.
33'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
32'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
32'
Ван Хифте Том из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Gyliano van Velzen не смог удачно сыграть.
Офсайд
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
31'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
30'
Удар от ворот произведет Рода
30'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Рода
27'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
27'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
27'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
26'
Удар от ворот произведет Рода
26'
Влаар Рон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
23'
Вегхорст Ваут бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
23'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
22'
Соуза Дабни наказан за толчок Аджагун Абдул
21'
Удар от ворот произведет Рода
21'
Вюйтенс Стейн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
18'
Льюис Фернандо из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
17'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Gyliano van Velzen заработал фол.
16'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
13'
Удар от ворот произведет Рода
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
13'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
13'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
13'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
12'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
11'
Люккассен Деррик выбил мяч на угловой.
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Льюис Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
10'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Росхёвел Микхал из команды Рода устремляется вперед с мячом.
7'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
7'
Веркер Дарил из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
6'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
6'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
4'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает передачу за спину защитников.
1'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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