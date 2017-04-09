Стадион: Галгенваард Зрители: 22231
9' Желтая карточкаЛеувин Рамон
60' Желтая карточкаКлих Матеуш
1:0
62' ГолКерк Гирано
2:0
65' ГолБаразит Насер
75' Желтая карточкаХойвельд Йос
3:0
78' ГолЖивкович Рицхайро
80' Желтая карточкаЯнссен Виллем
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Хойвельд Йос выбил мяч на угловой.
93'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
92'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
92'
Леувин Рамон выбил мяч на угловой.
92'
Георге Дилан из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
91'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
91'
Браафхейд Эдсон делает подножку сопернику.
91'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
91'
Амрабат Софьян на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Браафхейд Эдсон из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Георге Дилан из команды Твенте. Это Халлер Себастьен заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
88'
Георге Дилан из команды Твенте делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
87'
87'
Тактическая замена. Янссен Виллем уходит с поля и его заменяет Браафхейд Эдсон
86'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает неудачный навес.
86'
Целина Берсант нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
85'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Удар от ворот произведет Твенте
84'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Халлер Себастьен на финте ушёл от оппонента.
83'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Твенте
82'
82'
Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Хёльшер Тим
81'
Унал Энес исполняет штрафной удар, но его блокируют
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Янссен Виллем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Янссен Виллем из команды Утрехт. Это Георге Дилан заработал фол.
80'
Унал Энес из команды Твенте делает пас партнеру.
80'
Унал Энес на финте ушёл от оппонента.
79'
Георге Дилан из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Живкович Рицхайро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Мокоджо Камохело из команды Твенте нарушает. Аюб Яссин пострадал, однако рефери не останавливает игру.
77'
Клих Матеуш из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
77'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает подножку. Унал Энес заработал фол.
76'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, но его блокируют
75'
Хойвельд Йос получает желтую карточку.
75'
Хойвельд Йос из команды Твенте. Это Халлер Себастьен заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
74'
Целина Берсант мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
73'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт в офсайде
73'
Целина Берсант из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Целина Берсант нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Брама Вут из команды Утрехт делает подножку. Георге Дилан заработал фол.
72'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт в офсайде
71'
71'
Мокоджо Камохело бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Трайковски Кирил уходит с поля и его заменяет Георге Дилан
70'
Тактическая замена. Тескер Штефан уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
69'
Целина Берсант нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Конбой Кевин ошибается в защите.
68'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает подножку. Брама Вут заработал фол.
67'
После дальнего удара, который нанес Йенсен Фредрик мяч отбит вратарем
67'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Баразит Насер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
65'
Тескер Штефан ошибается в защите.
64'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
64'
Баразит Насер из команды Утрехт делает пас партнеру.
64'
Баразит Насер из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
62'
Баразит Насер сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Керк Гирано из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
62'
Баразит Насер из команды Утрехт делает отличный навес.
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Клих Матеуш получает желтую карточку.
60'
Клих Матеуш из команды Твенте. Это Амрабат Софьян заработал фол.
58'
Тер Авест Хидде совершает грубый фол. Конбой Кевин был жертвой
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Баразит Насер
57'
Мокоджо Камохело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Марсман Ник неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
57'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Амрабат Софьян и мяч снова в игре
56'
Бийен Пит из команды Твенте делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
56'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Унал Энес из команды Твенте делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
55'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
54'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
54'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
53'
Удар от ворот произведет Твенте
53'
Конбой Кевин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
52'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Трайковски Кирил из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
48'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
48'
Аюб Яссин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Бийен Пит из команды Твенте отвел угрозу отличным подкатом
47'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Йенсен Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
47'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
46'
Бийен Пит наказан за толчок Керк Гирано
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Удар от ворот произведет Твенте
44'
Амрабат Софьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
44'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
44'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
44'
Тер Авест Хидде выбил мяч на угловой.
43'
Клих Матеуш из команды Твенте делает подножку. Лабьяд Закария заработал фол.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Унал Энес, и мяч снова в игре
43'
Целина Берсант из команды Твенте делает пас партнеру.
42'
Сегодняшная посещаемость составляет 22231 болельщиков
41'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Йенсен Фредрик заработал фол.
40'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Лабьяд Закария из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Тер Авест Хидде наказан за толчок Конбой Кевин
36'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Клих Матеуш бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт в офсайде
34'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
34'
Клих Матеуш из команды Твенте делает подножку. Конбой Кевин заработал фол.
32'
32'
Трайковски Кирил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Амрабат Софьян блокирует соперника. Мокоджо Камохело заработал своей команде штрафной.
29'
Клих Матеуш отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
28'
Леувин Рамон из команды Утрехт. Это Йенсен Фредрик заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
25'
Янссен Виллем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
24'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
24'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
24'
Халлер Себастьен на финте ушёл от оппонента.
24'
23'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
22'
После дальнего удара, который нанес Лабьяд Закария мяч отбит вратарем
22'
Лабьяд Закария на финте ушёл от оппонента.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Ван дер Лели Йерун заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Йенсен Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
15'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
14'
Удар от ворот произведет Твенте
14'
Тескер Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
12'
Лабьяд Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Унал Энес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
9'
Леувин Рамон получает желтую карточку.
9'
Леувин Рамон совершает грубый фол. Йенсен Фредрик был жертвой
9'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
8'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
6'
Удар от ворот произведет Твенте
6'
Йенсен Фредрик из команды Твенте в офсайде
5'
После дальнего удара, который нанес Аюб Яссин мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Марсман Ник неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
3'
После дальнего удара, который нанес Лабьяд Закария мяч отбит вратарем
3'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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