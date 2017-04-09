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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13250
ПЕК Зволле
2:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
3' Гол
Мениг Квинси
2:0
13' Гол
Ван Полен Брам
2:1
26' Гол
Бергёйс Стивен
2:2
54' Гол
Бергёйс Стивен
90' Желтая карточка
Томас Райян
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
96'
Томас Райян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
96'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Тапия Ренато.
95'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
95'
Боттегин Эрик коснулся мяча рукой.
95'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
94'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
94'
Нейланд Стефан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
93'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Тактическая замена. Django Warmerdam уходит с поля и его заменяет Саймак Мустафа
92'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
90'
Тоорнстра Йенс делает скидку назад вдоль ворот
90'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
90'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Боттегин Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тапия Ренато заработал фол.
88'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
86'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
85'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
85'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
84'
После дальнего удара, который нанес Нейланд Стефан мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
84'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Крамер Михил наказан за толчок Марселлис Дирк
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Эль-Ахмади Карим получил травму и заменен. Тапия Ренато выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Эль-Ахмади Карим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
81'
Эль-Ахмади Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Элия Эльеро пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
80'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
79'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамер Михил, и мяч снова в игре
79'
Крамер Михил оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Холла Данни заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
76'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
75'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Томас Райян заработал фол.
74'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
73'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
73'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Кёйт Дирк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
71'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
71'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
71'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
70'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
68'
Нейланд Стефан наказан за толчок Боттегин Эрик
68'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
68'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
Угловой
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
67'
Бергёйс Стивен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Элия Эльеро и мяч снова в игре
Травма, повреждение
66'
Де Вильена Тонни возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
66'
Де Вильена Тонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Эхизибуэ Кингсли получил травму и заменен. Нейланд Стефан выходит на поле.
Травма, повреждение
65'
Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
65'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Мохтар Юнес.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Эхизибуэ Кингсли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 13250 болельщиков
Травма, повреждение
62'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Ван Полен Брам получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
Фол, нарушение
60'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
60'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ван Полен Брам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
59'
Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
58'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
57'
Django Warmerdam бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Боттегин Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бергёйс Стивен отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
54'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
Офсайд
54'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
54'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
52'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Фол, нарушение
52'
Django Warmerdam коснулся мяча рукой.
51'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
51'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
51'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле. Это Элия Эльеро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
49'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд в офсайде
47'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
46'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Элия Эльеро на финте ушёл от оппонента.
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
47'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
43'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
43'
Томас Райян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
После дальнего удара, который нанес Кёйт Дирк мяч отбит вратарем
41'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
40'
Ван Полен Брам коснулся мяча рукой.
40'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
40'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
39'
Тоорнстра Йенс отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
39'
Ван Полен Брам наказан за толчок Элия Эльеро
38'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
38'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
37'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
37'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
37'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
37'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
36'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
33'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
33'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
33'
Элия Эльеро на финте ушёл от оппонента.
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
32'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
32'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
31'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
31'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
31'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
30'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает подножку. Вердонк Калвин заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
26'
Ниукоп Барт сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бергёйс Стивен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
25'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
25'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
24'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
23'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Травма, повреждение
22'
Мениг Квинси возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Мениг Квинси получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
17'
После дальнего удара, который нанес Элия Эльеро мяч отбит вратарем
17'
Элия Эльеро на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Элия Эльеро заработал фол.
15'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
13'
Холла Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Полен Брам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
12'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
11'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
10'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
7'
Тоорнстра Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает подножку. Вердонк Калвин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
3'
Мениг Квинси оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
3'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
1'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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