Стадион: MAC3PARK Stadion Зрители: 13250
2:2
Конец матча
1:0
3' ГолМениг Квинси
2:0
13' ГолВан Полен Брам
2:1
26' ГолБергёйс Стивен
2:2
54' ГолБергёйс Стивен
90' Желтая карточкаТомас Райян
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
96'
Томас Райян получает желтую карточку.
96'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Тапия Ренато.
95'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Боттегин Эрик коснулся мяча рукой.
95'
94'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает навес
94'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
94'
Нейланд Стефан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
93'
93'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
Тактическая замена. Django Warmerdam уходит с поля и его заменяет Саймак Мустафа
92'
91'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
90'
90'
Тоорнстра Йенс делает скидку назад вдоль ворот
90'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
90'
89'
Боттегин Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
89'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тапия Ренато заработал фол.
88'
87'
86'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
85'
85'
84'
84'
После дальнего удара, который нанес Нейланд Стефан мяч отбит вратарем
84'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
83'
Крамер Михил наказан за толчок Марселлис Дирк
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Эль-Ахмади Карим получил травму и заменен. Тапия Ренато выходит на поле.
81'
Эль-Ахмади Карим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Эль-Ахмади Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Элия Эльеро пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
80'
79'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамер Михил, и мяч снова в игре
79'
Крамер Михил оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
77'
77'
77'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Холла Данни заработал фол.
76'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
76'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Томас Райян заработал фол.
74'
74'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
73'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
73'
72'
Кёйт Дирк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
71'
71'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
71'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
70'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
68'
Нейланд Стефан наказан за толчок Боттегин Эрик
68'
68'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
68'
67'
Бергёйс Стивен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Элия Эльеро и мяч снова в игре
66'
Де Вильена Тонни возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Де Вильена Тонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Эхизибуэ Кингсли получил травму и заменен. Нейланд Стефан выходит на поле.
65'
Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Мохтар Юнес.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Эхизибуэ Кингсли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 13250 болельщиков
62'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
61'
Ван Полен Брам получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
60'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
60'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ван Полен Брам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
58'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
57'
Django Warmerdam бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Боттегин Эрик сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бергёйс Стивен отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
54'
54'
54'
54'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
52'
52'
Django Warmerdam коснулся мяча рукой.
51'
51'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле. Это Элия Эльеро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд в офсайде
47'
47'
47'
46'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
47'
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
47'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
44'
43'
43'
Томас Райян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
42'
После дальнего удара, который нанес Кёйт Дирк мяч отбит вратарем
41'
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Ван Полен Брам коснулся мяча рукой.
40'
40'
40'
39'
Тоорнстра Йенс отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
39'
Ван Полен Брам наказан за толчок Элия Эльеро
38'
38'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
38'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
37'
36'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
35'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
33'
33'
33'
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
32'
32'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
32'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
31'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
31'
31'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
29'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает подножку. Вердонк Калвин заработал фол.
27'
26'
Ниукоп Барт сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бергёйс Стивен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
26'
26'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
25'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
25'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
24'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
22'
Мениг Квинси возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Мениг Квинси получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
17'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
17'
После дальнего удара, который нанес Элия Эльеро мяч отбит вратарем
17'
16'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Элия Эльеро заработал фол.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
15'
13'
Холла Данни сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Полен Брам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
12'
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
11'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
9'
7'
7'
Тоорнстра Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
6'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает подножку. Вердонк Калвин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
3'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Мениг Квинси на финте ушёл от оппонента.
3'
Мениг Квинси оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
3'
1'
1'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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