Стадион: Филипс
1:0
45' ГолИсима-Мирен Николя
48' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
2:0
56' ГолВан Гинкел Марко
Второй тайм
67'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Рамселар Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тактическая замена. Виллемс Джетро уходит с поля и его заменяет Бренет Джошуа
62'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
58'
58'
Хайе Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Гинкел Марко из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
56'
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Перейро Гастон на финте ушёл от оппонента.
56'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
53'
53'
52'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Локадия Юрген на финте ушёл от оппонента.
52'
51'
Перейро Гастон пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
49'
49'
Хайе Том бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Исима-Мирен Николя получает желтую карточку.
48'
Исима-Мирен Николя совершает грубый фол. Уларе Обби был жертвой
46'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ. Это Уларе Обби заработал фол.
46'
Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Рамселар Барт имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
47'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Исима-Мирен Николя из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
46'
Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
45'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
43'
После дальнего удара, который нанес Рамселар Барт мяч отбит вратарем
43'
43'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
42'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Уларе Обби
42'
Перейро Гастон мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
После дальнего удара, который нанес Ван Гинкел Марко мяч отбит вратарем
39'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Перейро Гастон коснулся мяча рукой.
38'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
36'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой справа.
36'
Хайе Том ударом издали сотрясает перекладину
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Рамселар Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
35'
Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
34'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
34'
34'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
34'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
32'
Уларе Обби из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
32'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
Прёппер Дэви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Лахман Даррил выбил мяч подальше от ворот.
29'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
27'
Перейро Гастон пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
27'
27'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
26'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
26'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
26'
Вуйтенс Дрис получил травму и заменен. Кру Йорди выходит на поле.
26'
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Вуйтенс Дрис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Вуйтенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
20'
После дальнего удара, который нанес Ван Гинкел Марко мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
18'
Де Йонг Люк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
17'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Ван Анхолт Пеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
14'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
13'
13'
Вуйтенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Кали Анур
12'
12'
Де Йонг Люк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
12'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Ван Анхолт Пеле коснулся мяча рукой.
12'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
10'
10'
Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
10'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает пас партнеру.
9'
9'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
8'
8'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
7'
6'
6'
6'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 95% времени, а гости – 5%.
4'
4'
4'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
3'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
3'
3'
2'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Вуйтенс Дрис из команды Виллем II делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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