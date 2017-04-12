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Енисей
 
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Сибирь
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До начала матча осталось 2 часа 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Сибирь, который состоится 12.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Сибирь
Енисей
87% (168)
Ничья:
8.3% (16)
Сибирь
4.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
43.5% (84)
Енисей:
25.9% (50)
Енисей:
14% (27)
Ничья:
6.7% (13)
Енисей:
2.1% (4)
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