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Динамо Москва
 
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ФК Химки
announcement
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До начала матча осталось 1 день 17 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - ФК Химки, который состоится 12.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - ФК Химки
Динамо Москва
97.9% (92)
Ничья:
1.1% (1)
ФК Химки
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
34% (32)
Динамо Москва:
26.6% (25)
Динамо Москва:
23.4% (22)
Динамо Москва:
6.4% (6)
Динамо Москва:
5.3% (5)
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