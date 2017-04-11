  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Зенит
Видеотрансляция
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Зенит, который состоится 16.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Спартак Москва
44.7% (42)
Ничья:
33% (31)
Зенит
22.3% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.4% (22)
Спартак Москва:
22.3% (21)
Зенит:
10.6% (10)
Ничья:
5.3% (5)
Спартак Москва:
4.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие

 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация