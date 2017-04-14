Стадион: Полман Зрители: 11198
1:2
Конец матча
23' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
0:1
53' ГолВегхорст Ваут
56' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
58' Желтая карточкаБрюнс Томас
67' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
70' Желтая карточкаБрейкерс Тим
70' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
79' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
0:2
82' ГолДжаханбакш Алиреза
1:2
90' ГолКювас Брандлей
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
92'
Ван Эйден Ренс блокирует соперника. Арментерос Самуэль заработал своей команде штрафной.
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кювас Брандлей отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
91'
91'
91'
Дарри Браим из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
91'
Брейкерс Тим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Соуза Дабни своим ударом проверил на прочность штангу.
90'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
89'
Бель-Хассани Иллиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
88'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
87'
87'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
87'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
87'
Брейкерс Тим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
83'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Ринстра Бен
82'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джаханбакш Алиреза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку. Вегхорст Ваут был стеночкой.
81'
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
79'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар. Это Дарри Браим заработал фол.
79'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
78'
Джаханбакш Алиреза блокирует соперника. Кювас Брандлей заработал своей команде штрафной.
77'
76'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Йоханссон Маттиас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Люккассен Деррик наказан за толчок Пелюпесси Йоей
74'
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
74'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
73'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
72'
72'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
70'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Брейкерс Тим получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
69'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Вегхорст Ваут блокирует соперника. Дарри Браим заработал своей команде штрафной.
68'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йоханссон Маттиас
67'
Петерсон Кристофер получает желтую карточку за споры
67'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Хапс Ридгесиано
63'
Брюнс Томас наказан за толчок Люккассен Деррик
63'
62'
Ван Эйден Ренс наказан за толчок Те Вирик Мик
62'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
61'
61'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Хапс Ридгесиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Брейкерс Тим наказан за толчок Хапс Ридгесиано
59'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
58'
Влаар Рон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Брюнс Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Брюнс Томас атакует сзади соперника. Соуза Дабни пострадал.
57'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
57'
Арментерос Самуэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 11198 болельщиков
56'
Ван Оверем Йорис получает желтую карточку.
56'
Ван Оверем Йорис совершает грубый фол. Пелюпесси Йоей был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
55'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Ван Оверем Йорис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
55'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
55'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Хапс Ридгесиано блокирует соперника. Брейкерс Тим заработал своей команде штрафной.
53'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вегхорст Ваут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
53'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
51'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар. Это Кювас Брандлей заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
49'
Госенс Робин из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
47'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Хоогма Джастин заработал своей команде штрафной.
47'
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Люккассен Деррик и мяч снова в игре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
44'
Крул Тим выбил мяч на угловой.
44'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
44'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
44'
43'
42'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
41'
41'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар. Это Брюнс Томас заработал фол.
38'
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
37'
37'
36'
Арментерос Самуэль блокирует соперника. Ван Эйден Ренс заработал своей команде штрафной.
36'
36'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
35'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
34'
Хоогма Джастин выбил мяч на угловой.
34'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
30'
Люккассен Деррик коснулся мяча рукой.
29'
28'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Брейкерс Тим.
28'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Брюнс Томас блокирует соперника. Хапс Ридгесиано заработал своей команде штрафной.
27'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
27'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
25'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает навес
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
24'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Люккассен Деррик атакует сзади соперника. Пелюпесси Йоей пострадал.
23'
Джаханбакш Алиреза получает желтую карточку.
23'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Reuven Niemeijer.
23'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
21'
21'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Брюнс Томас.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
17'
17'
17'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
16'
Джаханбакш Алиреза бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
16'
16'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
16'
16'
15'
15'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
Соуза Дабни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
14'
14'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
13'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Брюнс Томас
13'
12'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Госенс Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
10'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
8'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
7'
7'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
7'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
7'
Петерсон Кристофер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
5'
Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Джаханбакш Алиреза оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Хоогма Джастин ошибается в защите.
4'
3'
3'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
3'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
2'
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Вегхорст Ваут, и мяч снова в игре
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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