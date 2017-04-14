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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 11198
Хераклес
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
23' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
0:1
53' Гол
Вегхорст Ваут
56' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
58' Желтая карточка
Брюнс Томас
67' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
70' Желтая карточка
Брейкерс Тим
70' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
79' Желтая карточка
Люккассен Деррик
0:2
82' Гол
Джаханбакш Алиреза
1:2
90' Гол
Кювас Брандлей
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
92'
Ван Эйден Ренс блокирует соперника. Арментерос Самуэль заработал своей команде штрафной.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кювас Брандлей отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
91'
Удар от ворот произведет Хераклес
91'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.

Угловой
91'
Дарри Браим из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
91'
Брейкерс Тим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Соуза Дабни своим ударом проверил на прочность штангу.
90'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Офсайд
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Угловой
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
89'
Бель-Хассани Иллиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
88'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
87'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
Угловой
87'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
87'
Брейкерс Тим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
83'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Ринстра Бен
82'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джаханбакш Алиреза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку. Вегхорст Ваут был стеночкой.
81'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар. Это Дарри Браим заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Джаханбакш Алиреза блокирует соперника. Кювас Брандлей заработал своей команде штрафной.
77'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
75'
Люккассен Деррик наказан за толчок Пелюпесси Йоей
74'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
74'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
73'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
72'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Желтая карточка
70'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
70'
Брейкерс Тим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
70'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
70'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Удар от ворот произведет Хераклес
69'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
68'
Вегхорст Ваут блокирует соперника. Дарри Браим заработал своей команде штрафной.
68'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йоханссон Маттиас
Желтая карточка
67'
Петерсон Кристофер получает желтую карточку за споры
67'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
63'
Брюнс Томас наказан за толчок Люккассен Деррик
63'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Ван Эйден Ренс наказан за толчок Те Вирик Мик
62'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Хапс Ридгесиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Брейкерс Тим наказан за толчок Хапс Ридгесиано
Угловой
59'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
58'
Влаар Рон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
58'
Брюнс Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Брюнс Томас атакует сзади соперника. Соуза Дабни пострадал.
57'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
57'
Арментерос Самуэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 11198 болельщиков
Желтая карточка
56'
Ван Оверем Йорис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Ван Оверем Йорис совершает грубый фол. Пелюпесси Йоей был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Удар от ворот произведет Хераклес
55'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Ван Оверем Йорис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
55'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
55'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
54'
Хапс Ридгесиано блокирует соперника. Брейкерс Тим заработал своей команде штрафной.
53'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вегхорст Ваут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
51'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар. Это Кювас Брандлей заработал фол.
50'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
49'
Госенс Робин из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Хоогма Джастин заработал своей команде штрафной.
47'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Люккассен Деррик и мяч снова в игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
44'
Крул Тим выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
44'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
44'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
43'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
42'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
42'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
40'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар. Это Брюнс Томас заработал фол.
38'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
37'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
36'
Арментерос Самуэль блокирует соперника. Ван Эйден Ренс заработал своей команде штрафной.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
35'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
35'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
34'
Хоогма Джастин выбил мяч на угловой.
34'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
31'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
30'
Люккассен Деррик коснулся мяча рукой.
29'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Брейкерс Тим.
28'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
28'
Брюнс Томас блокирует соперника. Хапс Ридгесиано заработал своей команде штрафной.
27'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
27'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
27'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
26'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
25'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
24'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
24'
Люккассен Деррик атакует сзади соперника. Пелюпесси Йоей пострадал.
Желтая карточка
23'
Джаханбакш Алиреза получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Reuven Niemeijer.
23'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
21'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
21'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Брюнс Томас.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
17'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
16'
Джаханбакш Алиреза бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
16'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
16'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
Угловой
16'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
16'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Удар от ворот произведет Хераклес
15'
Соуза Дабни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
13'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Брюнс Томас
13'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Госенс Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
11'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
7'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
7'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
7'
Петерсон Кристофер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Джаханбакш Алиреза оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Хоогма Джастин ошибается в защите.
4'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
3'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Вегхорст Ваут, и мяч снова в игре
1'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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