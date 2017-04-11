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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Фрайбург
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Фрайбург, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг
89.3% (67)
Ничья:
5.3% (4)
Фрайбург
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
41.3% (31)
РБ Лейпциг:
22.7% (17)
РБ Лейпциг:
16% (12)
РБ Лейпциг:
8% (6)
Ничья:
5.3% (4)
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