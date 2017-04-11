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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 08.04.2017 РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Б
- 05.04.2017 Майнц 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.04.2017 РБ Лейпциг 4:0 Дармштадт Б
- 18.03.2017 Вердер 3:0 РБ Лейпциг Б
- 11.03.2017 РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Б
- 03.03.2017 Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Б
- 25.02.2017 РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Дармштадт 0:2 РБ Лейпциг Б
Фрайбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.04.2017 Фрайбург 1:0 Майнц Б
- 05.04.2017 Вольфсбург 0:1 Фрайбург Б
- 01.04.2017 Фрайбург 2:5 Вердер Б
- 18.03.2017 Аугсбург 1:1 Фрайбург Б
- 11.03.2017 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 05.03.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 12.02.2017 Фрайбург 2:1 Кёльн Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 10.12.2016 Фрайбург 1:0 Дармштадт Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вердер 1:3 Фрайбург Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|5
|2
|71 - 15
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|12
|3
|51 - 28
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|59 - 32
|50
|5.
|Герта
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 34
|43
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|36 - 47
|41
|7.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|41 - 34
|40
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 32
|37
|11.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Байер Л
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|42 - 44
|35
|13.
|Гамбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 51
|33
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|27 - 42
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|36 - 47
|29
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 45
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|31 - 47
|28
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|19 - 56
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Фрайбург, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Фрайбург, который состоится 15.04.2017.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг
89.3% (67)
Ничья:
5.3% (4)
Фрайбург
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
41.3% (31)
2:0 РБ Лейпциг:
22.7% (17)
1:0 РБ Лейпциг:
16% (12)
3:1 РБ Лейпциг:
8% (6)
1:1 Ничья:
5.3% (4)
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