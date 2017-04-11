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Стадион: БайАрена
Предыдущие игры
Байер Л (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 08.04.2017 РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Б
- 05.04.2017 Дармштадт 0:2 Байер Л Б
- 02.04.2017 Байер Л 3:3 Вольфсбург Б
- 18.03.2017 Хоффенхайм 1:0 Байер Л Б
- 10.03.2017 Байер Л 1:1 Вердер Б
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Байер Л 0:2 Майнц Б
- 17.02.2017 Аугсбург 1:3 Байер Л Б
- 11.02.2017 Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 05.11.2016 Байер Л 3:2 Дармштадт Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига
- 06.02.2016 Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига
- 29.08.2015 Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига
- 02.05.2015 Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
- 08.04.2015 Байер Л 0:0 Бавария Кубок Германии
- 06.12.2014 Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига
- 15.03.2014 Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига
- 05.10.2013 Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига
- 16.03.2013 Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига
- 28.10.2012 Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига
- 03.03.2012 Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
- 24.09.2011 Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига
- 17.04.2011 Бавария 5:1 Байер Л Бундеслига
- 20.11.2010 Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига
- 10.04.2010 Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига
- 22.11.2009 Бавария 1:1 Байер Л Бундеслига
- 12.05.2009 Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига
- 04.03.2009 Байер Л 4:2 Бавария Кубок Германии
- 29.11.2008 Байер Л 0:2 Бавария Бундеслига
- 22.03.2008 Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|5
|2
|71 - 15
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|12
|3
|51 - 28
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|59 - 32
|50
|5.
|Герта
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 34
|43
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|36 - 47
|41
|7.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|41 - 34
|40
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 32
|37
|11.
|Вердер
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Байер Л
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|42 - 44
|35
|13.
|Гамбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 51
|33
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|27 - 42
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|36 - 47
|29
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 45
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|31 - 47
|28
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|19 - 56
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Байер Л - Бавария, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Байер Л - Бавария, который состоится 15.04.2017.
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Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Байер Л
7.1% (5)
Ничья:
15.7% (11)
Бавария
77.1% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
35.7% (25)
1:3 Бавария:
21.4% (15)
0:2 Бавария:
11.4% (8)
1:1 Ничья:
10% (7)
0:1 Бавария:
5.7% (4)
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