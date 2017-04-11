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Стадион:
Байер Л
 
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Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Байер Л - Бавария, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Байер Л
7.1% (5)
Ничья:
15.7% (11)
Бавария
77.1% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
35.7% (25)
Бавария:
21.4% (15)
Бавария:
11.4% (8)
Ничья:
10% (7)
Бавария:
5.7% (4)
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