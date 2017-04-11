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Стадион:
Хоффенхайм
 
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Боруссия М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хоффенхайм - Боруссия М, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм
67.6% (50)
Ничья:
16.2% (12)
Боруссия М
16.2% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
45.9% (34)
Ничья:
13.5% (10)
Хоффенхайм:
10.8% (8)
Боруссия М:
9.5% (7)
Хоффенхайм:
6.8% (5)
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