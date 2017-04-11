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Стадион:
Боруссия Д
 
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Айнтрахт Фр
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Айнтрахт Фр, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр
Боруссия Д
90.5% (67)
Ничья:
4.1% (3)
Айнтрахт Фр
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
39.2% (29)
Боруссия Д:
25.7% (19)
Боруссия Д:
13.5% (10)
Боруссия Д:
6.8% (5)
Боруссия Д:
5.4% (4)
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