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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед
27.9% (24)
Ничья:
40.7% (35)
Челси
31.4% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.7% (23)
Челси:
18.6% (16)
Манчестер Юнайтед:
18.6% (16)
Ничья:
7% (6)
Ничья:
7% (6)
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