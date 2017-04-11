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Стадион: Гудисон Парк
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Эвертон 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
- 11.02.2017 Мидлсбро 0:0 Эвертон ПЛ
- 04.02.2017 Эвертон 6:3 Борнмут ПЛ
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон ПЛ
- 15.01.2017 Эвертон 4:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.01.2017 Эвертон 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 30.12.2016 Халл Сити 2:2 Эвертон ПЛ
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон ПЛ
- 19.12.2016 Эвертон 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Уотфорд 3:2 Эвертон ПЛ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.11.2016 Саутгемптон 1:0 Эвертон ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 08.04.2017 Мидлсбро 0:0 Бёрнли ПЛ
- 04.04.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 01.04.2017 Бёрнли 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2017 Сандерленд 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.03.2017 Ливерпуль 2:1 Бёрнли ПЛ
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси ПЛ
- 04.02.2017 Уотфорд 2:1 Бёрнли ПЛ
- 31.01.2017 Бёрнли 1:0 Лестер ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Бёрнли 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли ПЛ
- 31.12.2016 Бёрнли 4:1 Сандерленд ПЛ
- 26.12.2016 Бёрнли 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 10.12.2016 Бёрнли 3:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2016 Сток Сити 2:0 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 25
|75
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|64 - 22
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|68 - 40
|63
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|60 - 35
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|15
|12
|3
|46 - 24
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|61 - 39
|54
|7.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 36
|54
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|39 - 41
|44
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 37
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|36 - 52
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 51
|36
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|32 - 44
|36
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|42 - 57
|36
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|15.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|45 - 59
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|42 - 50
|34
|17.
|Халл Сити
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|33 - 64
|30
|18.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|37 - 67
|28
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|31
|4
|12
|15
|22 - 37
|24
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|24 - 56
|20
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Бёрнли, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Бёрнли, который состоится 15.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Эвертон - Бёрнли
Эвертон
91.3% (63)
Ничья:
2.9% (2)
Бёрнли
5.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
37.7% (26)
2:0 Эвертон:
27.5% (19)
1:0 Эвертон:
11.6% (8)
3:1 Эвертон:
10.1% (7)
3:0 Эвертон:
4.3% (3)
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