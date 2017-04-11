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Стадион:
Саутгемптон
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саутгемптон - Манчестер Сити, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон
10% (7)
Ничья:
8.6% (6)
Манчестер Сити
81.4% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
47.1% (33)
Манчестер Сити:
15.7% (11)
Манчестер Сити:
8.6% (6)
Саутгемптон:
7.1% (5)
Манчестер Сити:
5.7% (4)
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