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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Борнмут
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Борнмут, который состоится 15.04.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм
90% (72)
Ничья:
0% (0)
Борнмут
10% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
35% (28)
Тоттенхэм:
18.8% (15)
Тоттенхэм:
11.3% (9)
Тоттенхэм:
10% (8)
Тоттенхэм:
8.8% (7)
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