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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.04.2017 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Ньюкасл Ч
- 05.04.2017 Ньюкасл 1:0 Бартон Альбион Ч
- 01.04.2017 Ньюкасл 2:1 Уиган Ч
- 18.03.2017 Бирмингем 0:0 Ньюкасл Ч
- 11.03.2017 Ньюкасл 1:3 Фулхэм Ч
- 07.03.2017 Рединг 0:0 Ньюкасл Ч
- 04.03.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Ньюкасл Ч
- 28.02.2017 Брайтон 1:2 Ньюкасл Ч
- 25.02.2017 Ньюкасл 2:2 Бристоль Сити Ч
- 20.02.2017 Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Ч
- 14.02.2017 Норвич 2:2 Ньюкасл Ч
- 11.02.2017 Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ч
- 04.02.2017 Ньюкасл 1:0 Дерби Ч
- 01.02.2017 Ньюкасл 2:2 КПР Ч
- 21.01.2017 Ньюкасл 4:0 Ротерхэм Ч
- 14.01.2017 Брентфорд 1:2 Ньюкасл Ч
- 02.01.2017 Блэкберн 1:0 Ньюкасл Ч
- 30.12.2016 Ньюкасл 3:1 Ноттингем Форест Ч
- 26.12.2016 Ньюкасл 0:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 17.12.2016 Бартон Альбион 1:2 Ньюкасл Ч
Лидс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.04.2017 Лидс 3:0 Престон Норт Энд Ч
- 04.04.2017 Брентфорд 2:0 Лидс Ч
- 01.04.2017 Рединг 1:0 Лидс Ч
- 18.03.2017 Лидс 2:0 Брайтон Ч
- 11.03.2017 Лидс 0:0 КПР Ч
- 07.03.2017 Фулхэм 1:1 Лидс Ч
- 03.03.2017 Бирмингем 1:3 Лидс Ч
- 25.02.2017 Лидс 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 18.02.2017 Ипсвич 1:1 Лидс Ч
- 14.02.2017 Лидс 2:1 Бристоль Сити Ч
- 11.02.2017 Лидс 0:2 Кардифф Сити Ч
- 05.02.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Лидс Ч
- 01.02.2017 Блэкберн 1:2 Лидс Ч
- 25.01.2017 Лидс 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 21.01.2017 Барнсли 3:2 Лидс Ч
- 13.01.2017 Лидс 1:0 Дерби Ч
- 02.01.2017 Лидс 3:0 Ротерхэм Ч
- 29.12.2016 Астон Вилла 1:1 Лидс Ч
- 26.12.2016 Престон Норт Энд 1:4 Лидс Ч
- 17.12.2016 Лидс 1:0 Брентфорд Ч
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|1:0
|42
|27
|8
|7
|70 - 35
|89
|2.
|Ньюкасл
|41
|26
|6
|9
|74 - 35
|84
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|41
|24
|5
|12
|53 - 48
|77
|4.
|Рединг
|41
|22
|7
|12
|56 - 57
|73
|5.
|Лидс
|41
|22
|6
|13
|55 - 39
|72
|6.
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|21
|9
|12
|54 - 41
|72
|7.
|Фулхэм
|42
|19
|13
|10
|75 - 53
|70
|8.
|Дерби
|42
|17
|11
|14
|48 - 45
|62
|9.
|Престон Норт Энд
|42
|16
|13
|13
|61 - 54
|61
|10.
|Норвич
|42
|17
|9
|16
|73 - 65
|60
|11.
|Брентфорд
|42
|17
|8
|17
|69 - 59
|59
|12.
|Астон Вилла
|41
|15
|13
|13
|43 - 40
|58
|13.
|Барнсли
|42
|15
|11
|16
|60 - 59
|56
|14.
|Кардифф Сити
|42
|15
|10
|17
|56 - 59
|55
|15.
|Вулверхэмптон
|0:1
|41
|14
|9
|18
|51 - 53
|51
|16.
|КПР
|42
|14
|8
|20
|48 - 57
|50
|17.
|Ипсвич
|41
|11
|16
|14
|43 - 51
|49
|18.
|Бристоль Сити
|42
|13
|8
|21
|55 - 62
|47
|19.
|Бирмингем
|42
|11
|14
|17
|42 - 61
|47
|20.
|Бартон Альбион
|41
|11
|12
|18
|41 - 55
|45
|21.
|Ноттингем Форест
|42
|12
|9
|21
|56 - 67
|45
|22.
|Блэкберн
|42
|10
|13
|19
|48 - 63
|43
|23.
|Уиган
|42
|10
|10
|22
|38 - 53
|40
|24.
|Ротерхэм
|42
|4
|6
|32
|36 - 94
|18
-
До начала матча осталось 1 час 11 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Лидс, который состоится 14.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Лидс, который состоится 14.04.2017.
-
Статистика встреч: +39=17-37. Разница мячей: 131-144.
Главный судья: Кристофер Кавана.
Первый круг: 2:0
Главный судья: Кристофер Кавана.
Первый круг: 2:0
Новости матча
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