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Ньюкасл
 
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Лидс
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До начала матча осталось 1 час 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Лидс, который состоится 14.04.2017.
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Статистика встреч: +39=17-37. Разница мячей: 131-144.
Главный судья: Кристофер Кавана.
Первый круг: 2:0
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