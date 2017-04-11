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Стадион:
Кристал Пэлас
 
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Лестер
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - Лестер, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас
38% (27)
Ничья:
38% (27)
Лестер
23.9% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (23)
Кристал Пэлас:
26.8% (19)
Лестер:
21.1% (15)
Кристал Пэлас:
8.5% (6)
Ничья:
5.6% (4)
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